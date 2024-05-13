«Динамо» помогают ЦСКА и Зобнин. Но у команды есть характер — везение не падает с небес
В каждом туре этого безумного чемпионата кажется, что ничего забористее уже просто невозможно придумать. Но тур следующий это опровергает: возможно! Признаюсь, после финального свистка в матче «Балтика» — «Динамо» я минут пятнадцать не мог встать с кресла, чувствовал себя таким же счастливо обессиленным, как будто сам только что бегал по полю арены на самом западе России в динамовской футболке. И словно участвовал в перевороте в добавленное время с 1:2 на 3:2, в голах Роберто Фернандеса и Муми Нгамале, словно выходил за эти дикие мгновения с третьего места на первое.
Нгамале просто стал «клатчером», серийным автором решающих голов, забив победные мячи в двух чумовых встречах подряд, с «Сочи» и «Балтикой». Не думаю, что этот бородатый камерунский человек мог себе представить, до какой степени его будут обожать болельщики российского клуба. Если «Динамо» суждено стать чемпионом, фанаты бело-голубых будут ждать в Москве Нгамале всегда. И понесут его на руках из аэропорта.
Один знакомый динамовский болельщик, которому уже за 60 (известнейший спортивный журналист по совместительству, между прочим), написал мне: «Еле выжил!» Другой, лет на пятнадцать моложе, признался: «Сердце реально разболелось».
А третий, главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный чемпион мира Михаил Лихачев, испытывал те же эмоции, но написал мне по-тренерски и о другом матче — никем не ожидаемой победе ЦСКА в Санкт-Петербурге: «Тренер Федотов — настоящий, не спрятавший лидеров своего клуба в запас перед матчем Кубка. Это в карьере ему воздастся — сто процентов!»
И с этим тезисом тоже невозможно не согласиться. Знаю армейских болельщиков, которые, увидев полноценный стартовый состав своей команды, кроме Игоря Акинфеева, пооткрывали рты от изумления, а кое-кто и от возмущения. Мол, зачем работать на «Краснодар» и «Динамо», надо думать о себе! Но вряд ли хоть один из них не гордился своей выстоявшей командой после финального свистка.
В 2014 году победа «Динамо» Станислава Черчесова над «Зенитом» на «Петровском» (в игре было 2:4, но ее прервали выбежавшие на поле петербуржские болельщики, и «Зениту» засчитали техническое поражение — 0:3) помогла ЦСКА в самом финишном створе обогнать команду с берегов Невы и стать чемпионом. Десять лет спустя должок был возвращен — 1:0 ЦСКА Федотова над «Зенитом» на «Газпром Арене» помогли «Динамо» выйти в лидеры за два тура до конца первенства.
А в матче «Спартак» — «Краснодар» бело-голубым помог экс-динамовец Роман Зобнин, забивший красивейшим крученым ударом в дальнюю «девятку» свой первый гол в чемпионате — и какой важный не столько даже для красно-белых, сколько для «Динамо»! И это тоже — часть сумасшедшего сюжета.
Когда действующий чемпион страны, причем пяти последних лет, объявляет о достижении договоренности с главным тренером по новому долгосрочному контракту, но в последних четырех турах набирает одно очко и забивает один гол; когда его главный конкурент в последних трех турах тоже берет очко при нуле голов и на фоне всего этого сюрпляса из-за их спин выскакивает третий, не выигрывавший чемпионат 48 лет, при этом в двух последних турах вырывая победы в компенсированное время, — такой сценарий не придумает ни один маэстро фантастики. И закручен он так, что все равно непонятно, а еще две именитые столичные команды заливаются горючими слезами, понимая, что, если бы сами не пораздавали кучу очков невесть куда, могли бы тоже отхватить самый сладкий кусок этого пирога.
Мечта «Краснодара» — возвращение атакующего футбола при Мусаеве. Реальность — ноль голов в трех последних матчах
Да, скучные люди будут говорить об упавшем уровне и высчитывать, что так мало очков потенциальный чемпион в первенствах из 30 туров не набирал никогда. И если сравнить, например, с турнирами в середине нулевых, где «Анжи» под руководством Гуса Хиддинка, с Самюэлем Это'O и Виллианом в составе занимал третье место, то могу предположить, что тогдашний топ-5 легко бы привозил всей нынешней первой пятерке по три-четыре мяча. Даже пятое место условного 2013 года — первому 2024-го.
Но каждодневный футбол (образцы мирового масштаба не берем) принадлежит только своему времени. Команда 2013-го никогда не сыграет с командой 2024-го. Это разные времена, и сейчас лучший игрок лиги не может получать зарплату как середняк десятилетней давности. И коль скоро ситуация сложилась так, как сложилась, и высочайшего класса, топ-мастеров со всего мира и еврокубков стране пока не видать, давайте порадуемся хотя бы интриге и драме. И тому, что аутсайдеры и середняки, мотивированные или нет, в каждом туре обыгрывают лидеров.
Класс ничего не стоит, когда ему сопутствует полная предсказуемость, а середняки и аутсайдеры падают перед лидерами лишь от одного их вида. А когда творится то, что сейчас, хочется смотреть даже не классный футбол, поскольку ты до последней секунды не знаешь, чем все закончится!
«Зенит» впервые с 2005 года, со времен позднего Властимила Петржелы, проиграл в чемпионате семь матчей. И степень его совершенно необъяснимой беспомощности в атаке объяснить логически просто не представляется возможным. Травм (кроме Марио Фернандеса) ни у кого из более-менее заметных игроков нет, тот же лучший снайпер чемпионата Матео Кассьерра на месте. Все главные бразильцы — Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вендел — тоже. Как и молодой, талантливый, голодный до побед (в отличие от старших товарищей-соотечественников) Педро. На какие фокусы он способен — мы уже видели. Но, кажется, за эту весну, не поддержанный теми, кто поопытнее, поутих и его энтузиазм.
И нет у «Зенита» ни гола дома немотивированному, несмотря на шутку Руслана Безрукова, середняку «Рубину», еще в прошлом сезоне игравшему в первой лиге; ни в следующем туре «Динамо» (и где была обещанная злость после поражения от Казани?!); ни, наконец, молодому вратарю ЦСКА Владиславу Торопу и его застрявшей в середине таблицы команде, вроде как обязанной думать о предстоящем кубковом матче с тем же «Зенитом» — единственном шансе спасти сезон. Вот как все это объяснить? Никак.
А вот лютую игру армейской обороны, два сумасшедших сейва Торопа после ударов Педро и Мантуана можно объяснить наличием у ЦСКА чувства, о котором когда-то сказал классик другого клуба: «Все потеряно, кроме чести». Армейцы могли потерять 21 (!) очко на последних минутах предыдущих матчей этого чемпионата, но тут они выстояли. Честь имеют! Когда я смотрел на все это, то создавалось полное впечатление, что это они в субботу играли на Кубок. А Матео Кассьерра вместо того, чтобы забивать в чужие, организовал пенальти в свои, наступив на ногу Илье Агапову.
Кстати, чего бы я сейчас армейцам точно не посоветовал — это шутить про денежки на карточке от «Краснодара» или «Динамо». Хотя, честно скажу, лично у меня никакого негатива дополнительное стимулирование от конкурентов не вызывает. Это же мотивация выиграть, а не проиграть! Значит, духу спорта она, на мой взгляд, соответствует вполне.
А кому-то даже мотивация впервые в истории стать чемпионом не помогает — например, «Краснодару». Едва ли исход его матча со «Спартаком», судя по последним результатам, кого-то сильно удивил. И можно сколько угодно говорить, что если бы на первых минутах Кади забил из почти стопроцентой позиции, выйдя один на один и обведя Александра Максименко, то была бы другая игра. Не забил! И, кстати, Мурад Мусаев после матча, упомянув о четырех не использованных им в последнее время явных голевых шансах, сказал: «Надо лучше тренироваться». А кто ж тренирует-то, Мурад Олегович? И если он плохо тренируется, то почему вы его выпускаете?
Мечтой «Краснодара» было возращение атакующего футбола с заменой Владимира Ивича на Мусаева. Кажется, даже более важной, чем чемпионство. А в реальности пришли ноль голов и одно очко в трех матчах подряд с «Крыльями Советов», «Ахматом» и «Спартаком». И так бывает чаще всего, когда нарушаешь неписаные футбольные законы, начинаешь метаться, уходишь с избранного и приносившего успех пути. Так и произошло с «быками», хотя они еще могут стать чемпионами, о чем поговорим ниже.
Я провел у себя в телеграм-канале «РабиНерв» опрос читателей: какие тренеры, на их взгляд, не заслуживают отставки (группа специалистов, которые с максимальной вероятностью продолжат работу, а если кто-то из них уйдет, то только сам; Личку, Семака, Федотова, Осинькина, Карпина — не называл, а голосовать можно было за нескольких). Первое место занял Сергей Игнашевич, второе — Владимир Слишкович, третье — Рашид Рахимов. Немного от них отстал Магомед Адиев.
А вот Виктор Гончаренко, обладатель, между прочим, текущей шестиматчевой беспроигрышной серии, заработал право остаться только в глазах меньшинства. Как и Мусаев — абсолютный аутсайдер опроса. И вряд ли это может вызывать удивление даже у него самого.
У «быков» не видно никакого характера, который помог бы им выиграть золото. А у «Динамо», хоть и можно говорить о помощи Федотова со стартовым составом ЦСКА в Санкт-Петербурге, о помощи Зобнина с победным голом в ворота «Краснодара», этот характер есть. И везение идет именно от него, а не падает на команду Марцела Лички с небес.
Все расклады по золоту
«Динамо»
1. Оно, набирая шесть или четыре очка, становится чемпионом в любом случае. То есть даже при двух победах «Зенита» бело-голубые могут позволить себе одну ничью, ибо превосходят петербуржцев по личным встречам.
2. При победе над «Крыльями» и поражении от «Краснодара» динамовцы могут занять первое место, если «Зенит» сделает хотя бы одну ничью в оставшихся турах, а «быки» не обыграют «Сочи», мотивированный после разгрома «Пари НН» и имеющий теоретические шансы остаться в премьер-лиге. Если же команды-конкуренты очков больше не потеряют, «Динамо» останется третьим, поскольку уступит «Краснодару» по личным встречам.
3. При поражении от «Крыльев» и победе над «Краснодаром» динамовцам надо, чтобы «Зенит» в своих матчах набрал не больше четырех очков.
4. При двух ничьих в оставшихся турах «Динамо» опять же может взять золото! Но при том же условии: «Зенит» должен набрать не больше четырех очков. Тогда при 55 очках у «Динамо» и «Зенита» бело-голубые выше по личным встречам, а у «быков» — 54 балла.
5. Даже если «Динамо» наберет лишь одно в двух матчах, их чемпионство тоже возможно! Тогда все зависит, с кем это очко будет заработано. Если с «Краснодаром», а тот при этом не обыграет и «Сочи» — «быки» отваливаются, и тогда надо, чтобы «Зенит» набрал не больше трех очков.
А вот если «Зенит» эти три очка набирает, а «Краснодар», сыграв вничью с «Динамо», обыграет «Сочи», «Динамо» же при этом проигрывает «Крыльям» — тогда самое интересное: поровну очков, по 54, наберут три команды! Такой же вариант возможен, если «Динамо» играет вничью с «Крыльями», уступает в Краснодаре, а «быки» играют вничью в Сочи.
И вот тут — два варианта. Если «Динамо» наберет очко с «Краснодаром», а «Крыльям» проиграет, то «Динамо» — чемпион. Потому что при закрутке из трех команд у бело-голубых будет семь баллов (шесть с «Зенитом» и один с «быками» — дома в первом туре, напомню, было 1:3), у «Краснодара» — 5 (четыре с «Динамо», один с «Зенитом» в Питере), у «Зенита» — 4 (все с «Краснодаром»).
А вот если ничья с «Крыльями», то чемпион — «Краснодар»! Ведь у него — семь очков (шесть с «Динамо», одно с «Зенитом»), у «Динамо» — шесть, у «Зенита» — четыре.
6. Может ли быть закрутка из трех, если «Динамо» возьмет в двух турах три очка? Нет. Потому что у команды Лички тогда будет 56 очков, а пять в двух турах «Зениту» набрать физически невозможно — либо шесть, либо четыре, либо еще меньше, но не пять. А если два? Тоже нет. Потому что «Краснодар» в этом случае наберет максимум 54 очка, а «Динамо» — 55.
7. При нуле очков у «Динамо» оно чемпионом стать не может: при двух очках у «Зенита» и поражении «Краснодара» от «Сочи» возникает закрутка, при которой чемпионы — «быки», в остальных вариантах у «Зенита» преимущество по очкам либо у «Краснодара» — по личным встречам.
8. «Динамо» может досрочно стать чемпионом, если обыграет «Крылья», при этом «Зенит» не победит в Грозном, а «Краснодар» — в Сочи. Либо если сыграет вничью с «Крыльями», а конкуренты синхронно проиграют.
«Зенит» берет золото, если:
1. «Динамо» теряет больше двух очков, а он выигрывает оба матча;
2. Он набирает четыре очка, «Динамо» — не более одного, «Краснодар» — не более четырех.
3. Он набирает три очка, «Динамо» проигрывает оба матча, «Краснодар» набирает не более трех очков, то есть проигрывает «Сочи».
При закрутке чемпионство «Зенита» исключено.
«Краснодар» берет золото, если:
1. Он выигрывает оба матча, «Динамо» — только у «Крыльев», а «Зенит» набирает не больше четырех очков. В этом случае по личным встречам «быки» обходят «Динамо», а «Зенит» отстает на очко.
2. Он выигрывает у «Динамо» и играет вничью с «Сочи», «Динамо» играет вничью с «Крыльями», а «Зенит» набирает три очка. Тогда — закрутка в пользу «Краснодара».
3. В этом же случае, если «Зенит» набирает меньше трех очков, «Краснодар» обходит «Динамо» по личным встречам.
4. Он выигрывает у «Динамо» и проигрывает «Сочи», «Динамо» проигрывает «Крыльям», а «Зенит» набирает не больше двух очков — тогда опять закрутка в пользу «быков» либо преимущество «Краснодара» над «Динамо» по личным встречам.
Все эти расклады я подсчитал еще перед тем, как в воскресенье «Локомотив» обыграл «Оренбург», обогнав на очко «Спартак» и отставая на три от «Краснодара», на четыре от «Зенита» и на шесть от «Динамо». Бело-голубым при этом красно-зеленые уступают по личным встречам — 0:0, 1:2. Но такое, что «Динамо» и «Локо» наберут по 53 и выше них не будет никого, исключено, поскольку у «Краснодара» тогда тоже минимум будет 53 (победа над «Динамо»). То есть если одинаковое количество очков наберут только «Динамо» и «Локо» и выше окажутся динамовцы, это будет не за золото.
Что тогда с закруткой? Ведь чисто теоретически возможно, что даже не три, а ЧЕТЫРЕ команды наберут по 53 очка — если «Локо» выиграет у «Факела» и «Балтики», «Динамо» проиграет оба матча, «Краснодар» обыграет «Динамо» и уступит «Сочи», а «Зенит» дважды сыграет вничью!
Считаем. Условие — два поражения «Динамо», в том числе от «Краснодара».
«Динамо» — «Краснодар» — 0-6
«Динамо» — «Зенит» — 6-0
«Динамо» — «Локомотив» — 4-1
«Зенит» — «Краснодар» — 4-1
«Зенит» — «Локомотив» — 0-6
«Краснодар» — «Локомотив» — 2-2
Итого при закрутке из четырех:
«Динамо» — 10
«Краснодар» — 9
«Локомотив» — 9
«Зенит» — 4
При закрутке из трех (без «Зенита»):
«Краснодар» — 8
«Динамо» — 4
«Локо» — 3.
То есть «Локомотив» не может стать чемпионом ни при каких обстоятельствах. А вот любую другую медаль команда Галактионова взять еще в состоянии. Бронза так вообще вполне реальна.
Мой прогноз: 1. «Динамо», 2. «Зенит», 3. «Локомотив».
Расклады внизу: похоже, «Сочи» вылетит напрямую, у «Балтики» неплохие шансы на стыки, «Пари НН» в его безобразной форме поможет календарь
В заключительном матче тура «Сочи» уничтожил «Пари НН» — 6:1. «Вовремя» в Нижнем поменяли Сергея Юрана на Сашу Илича, который ничего об РПЛ не мог успеть понять. Может, они его с Владимиром Ивичем спутали?
Вот только «Сочи» все это вряд ли поможет, хотя теоретические шансы теперь есть. Зато какая мотивация у «барсов» на домашний матч следующего тура с «Краснодаром»! Такой результат — отвратительная новость для «быков». А в последнем туре «Сочи» поедет в Казань к немотивированному «Рубину». В принципе, в шести очках нет ничего невозможного.
На сегодня, поскольку «Урал» еще не играл с «Оренбургом» (29-й тур), места в таблице при равенстве очков выстраиваются по победам. А значит, пока:
Но это только сегодня. Дальше-то будут учитываться личные встречи. И, не считая матч «Урал» — «Оренбург», по ним пока так:
«Факел»: 4 очка с «Пари НН», 4 очка с «Оренбургом», 4 очка с «Сочи», 2 очка (расход) с «Уралом», 1 очко с «Балтикой». В общей сложности — 15 очков.
«Балтика»: 4 очка с «Факелом», 4 очка с «Пари НН», 4 очка с «Сочи», 3 очка с «Оренбургом» (1-1), 0 очков с «Уралом». Всего — 15.
«Урал»: 6 очков с «Балтикой», пока 3 — с «Оренбургом» и матч дома, 2 — с «Факелом», по 1 — с «Пари НН» и «Сочи». Всего — 13.
«Пари НН»: 4 очка с «Уралом», 3 — с «Оренбургом» (4-4) и «Сочи» (2-6), по 1 — с «Факелом» и «Балтикой». Всего — 12.
«Оренбург»: 4 очка с «Сочи», по 3 — с «Пари НН» (4-4) и «Балтикой» (1-1), 1 — с «Факелом», пока 0 — с «Уралом» и матч на выезде. Всего — 11.
«Сочи»: 4 очка с «Уралом», 3 — с «Пари НН» (6-2), по 1 — с «Факелом», «Оренбургом» и «Балтикой». Всего — 10.
Общее количество очков значения иметь не будет, поскольку поровну они все не наберут. Значение имеют соотношения с конкретными соперниками.
Лучшая на данный момент серия у «Урала» — шесть туров без поражений (2 победы, 4 ничьих).
Худшие серии у «Пари НН» (очко в 8 турах), «Факела» (7 туров без побед, 3 очка) и «Оренбурга» (1 победа и 4 поражения в 5 последних турах).
При этом у «Балтики» еще, не забываем, есть минимум финал Пути регионов со «Спартаком», максимум — еще и суперфинал Кубка. Выигрыш кубкового турнира при вылете из премьер-лиги (такое было, например, в 1981 году с ростовским СКА) — для калининградцев вполне реальная перспектива.
И все же мой прогноз иной: прямой вылет — «Сочи», «Оренбург». Стыки — «Балтика», «Пари НН». Притом что и сочинцы, и оренбуржцы играют намного лучше нижегородцев.
«Балтика» победит в Ростове, «Оренбург» проиграет в Екатеринбурге, а в последнем туре они наберут поровну очков (по нулю либо одному), и все решится даже не по личным встречам, где равенство, а по победам, которых у «Балтики» на одну больше.
Нижний при всей своей кошмарной форме спасется от прямого вылета за счет календаря — у ЦСКА (их игра в 29-м туре) сейчас Кубок, и вне зависимости от его результата армейцам будет вообще не до того. Самару в гостях «Пари НН» не обыграет — там принципиальные отношения. Но ничья вероятна, даже два очка в двух турах, не говоря о трех или четырех, вытащат «Нижний» в стыки, а то и вообще в спасительную зону. Тогда в стыки уйдет «Факел», у которого с «Уралом» равенство по личным встречам, но меньше побед.
Расклады как наверху, так и внизу таблицы всего за два тура до финиша сложнейшие, и это чудесно. Потому что нет ничего лучшего для чемпионата, чем сумасшедшая интрига до последнего момента. Чтобы разобраться в ее хитросплетениях, нужно потратить часы. В чем ваш корреспондент с удовольствием и убедился.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4