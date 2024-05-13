Добро пожаловать во Франкфурт-на-Майне!

Летом в Германии пройдет чемпионат Европы — и чем ближе старт турнира, тем больше о нем разговоров. В том числе — по организации. Так, английские издания недовольны некоторыми рекомендациями УЕФА по выбору отелей. The Sun и Daily Mail считают, что британцев отправляют жить в наркотрущобы.

История произошла еще в начале апреля — УЕФА на своем сайте выпустил традиционные гайды по городам, в которых пройдет Евро. Говоря о Франкфурте-на-Майне, в котором Англии предстоит сыграть с Данией 20 июня, Союз выдвинул такую характеристику: «Вы откроете для себя множество вариантов размещения в непосредственной близости от Центрального вокзала или по всему району Банхофсфиртель. Отсюда вы можете легко и удобно добраться до других ключевых транспортных узлов в городе. Это делает Банхофсфиртель особенно привлекательным выбором, если вы рассматриваете туристические поездки».

Вроде бы обычная информация, но английские таблоиды обратили внимание, что Банхофсфиртель — один из самых криминальных районов Франкфурта. Вот что пишет The Sun: «Этот район называют «самыми опасными трущобами в Германии» — его улицы заполнены 5 тысячами наркоманов и 300 дилерами. Героин и кокаин были здесь традиционными наркотиками, но на улицах появились кристаллический мет и новая смесь крэк-кокаина.

Полиция Франкфурта арестовывает уличных дилеров. Фото Global Look Press

Здесь так опасно, что уборщиков дорог охраняет полиция, две школы умоляют выделить им специальную службу безопасности, а американские фирмы советуют сотрудникам брать такси даже для коротких поездок».

Место действительно депрессивное — по словам собеседников The Sun, из-за употребления экспериментальных наркотиков местная публика ведет себя агрессивно: «Половина всех преступлений во Франкфурте совершается на трех улицах этого района, и каждый день здесь происходит четыре нападения с применением насилия».

«Интересно, будут ли руководители УЕФА базироваться здесь? — сказал один из собеседников Daily Mail. — Я просто надеюсь, что тысячи болельщиков Англии, путешествующих в Германию, останутся в безопасности».

Занимательно, что даже спустя месяц после скандала УЕФА не отменил рекомендацию — она до сих пор есть в гайде. Более того, там указано, что Банхофсфиртель известен своей ночной жизнью и «хорошими вариантами для проживания».

Нередкий житель района Банхофсфиртель. Фото Global Look Press

Успеют ли немецкие власти нормализовать ситуацию до старта Евро — большой вопрос. На данный момент район оцеплен и в нем проводятся соответствующие работы. Известно, что в Германию собирается приехать около полумиллиона английских болельщиков, но многие из них в раздумьях — останавливаться ли во Франкфурте? А времени все меньше.