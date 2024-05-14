Тихонов: «Не собираюсь разговаривать с Опейкиной. Что мне ей теперь говорить?»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о том, что не разговаривал с арбитром Верой Опейкиной после скандала.

«Я и не собираюсь с ней разговаривать. Что мне ей теперь говорить? «Вера, извините меня за то, что назвал вас женщиной»? Если бы я, действительно, слетел с катушек и оскорбил, то чувствовал бы вину и извинился перед ней», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче против «СКА-Хабаровска» (0:3), за что специалист получил пятиматчевую дисквалификацию. В дальнейшем апелляционный комитет РФС смягчил наказание: срок отстранения тренера составит один реальный матч и четыре условно.