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«Олимп-Долгопрудный» и КАМАЗ сыграли вничью

18:56
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«Олимп-Долгопрудный» принимал КАМАЗ в матче 3-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

ФНЛ

3-й тур

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:1 (1:1)

Голы: Щербак, 18 (1:0). Гаглоев, 40 (1:1).

Нереализованный пенальти: Гаглоев, 40 (вратарь)

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Абаев, Иполе, Большаков, Герчиков, Гудков, Янов (Кутин, 46), Бахтияров (Масимов, 46), Погорелов (Великородный, 46), Щербак, Тарасенко, Коротаев.

КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Тесленко, Куликов, Магомадов, Абазов, Бевеев (Янушковский, 70), Замалиев, Калугин, Воронин (Кириллов, 70), Гаглоев (Аюкин, 90), Османов (Морозов, 90+1).

Предупреждения: Воронин, 39. Большаков, 40. Калугин, 51. Османов, 73. Щербак, 74. Коротаев, 89.

Удаление: Калугин, 82.

Судья: Юданов (Москва).

23 июля. Химки. Стадион «Родина».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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