Лучшие игроки РПЛ: Глушенков — новый лидер рейтинга, Тюкавин — второй
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 19 матчей.
По итогам 28 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,37 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Продолжает наращивать ассистентскую статистику: в матче с «Оренбургом» сделал 14-ю и 15-ю голевые передачи. Находится в феноменальной форме и справедливо вышел на первое место в рейтинге «СЭ».
2. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,34
Как и Глушенков, проводит выдающийся сезон. В матче с «Балтикой» открыл счет и сделал результативный пас на победный гол Нгамале, позволивший «Динамо» выйти в лидеры РПЛ.
3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,32
Как и весь «Краснодар», провел посредственный матч со «Спартаком» и потерял место на вершине нашего рейтинга.
4. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,30
В матче со «Спартаком» пробил по воротам четыре раза, но забить не сумел, поэтому вылетел из топ-3 чарта.
5. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,27
Колумбиец довольно долго лидировал, но весной заметно сдал, поэтому все сильнее отдаляется от первой строчки. Все еще лучший бомбардир РПЛ не забивает уже пять туров подряд.
6. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,22
Капитан «Зенита» — один из нескольких футболистов команды, к которым претензий меньше всего.
7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,21
В матче с «Зенитом» был заметен и активен, часто лез в обводку, помогал армейцам в обороне, зарабатывал фолы.
8. Вендел («Зенит») — 6,20
Мог одним ударом кардинально поменять ход чемпионской гонки, но попал в Облякова после обреза армейцев у своих ворот.
9. Клаудиньо («Зенит») — 6,16
Старался что-то придумать в матче с ЦСКА, но все равно не преуспел.
10. Бителло («Динамо») — 6,12
Вышел на замену в середине второго тайма матча с «Балтикой» и помог бело-голубым одержать важнейшую победу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4