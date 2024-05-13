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Сегодня, 17:15

Лучшие игроки РПЛ: Глушенков — новый лидер рейтинга, Тюкавин — второй

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 28-го тура
Гоша Чернов
Корреспондент
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Максим Глушенков, Константин Тюкавин.
Фото «СЭ»
Сильнейшие футболисты лиги по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 19 матчей.

По итогам 28 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,37 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Продолжает наращивать ассистентскую статистику: в матче с «Оренбургом» сделал 14-ю и 15-ю голевые передачи. Находится в феноменальной форме и справедливо вышел на первое место в рейтинге «СЭ».

2. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,34

Как и Глушенков, проводит выдающийся сезон. В матче с «Балтикой» открыл счет и сделал результативный пас на победный гол Нгамале, позволивший «Динамо» выйти в лидеры РПЛ.

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3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,32

Как и весь «Краснодар», провел посредственный матч со «Спартаком» и потерял место на вершине нашего рейтинга.

4. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,30

В матче со «Спартаком» пробил по воротам четыре раза, но забить не сумел, поэтому вылетел из топ-3 чарта.

5. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,27

Колумбиец довольно долго лидировал, но весной заметно сдал, поэтому все сильнее отдаляется от первой строчки. Все еще лучший бомбардир РПЛ не забивает уже пять туров подряд.

6. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,22

Капитан «Зенита» — один из нескольких футболистов команды, к которым претензий меньше всего.

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7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,21

В матче с «Зенитом» был заметен и активен, часто лез в обводку, помогал армейцам в обороне, зарабатывал фолы.

8. Вендел («Зенит») — 6,20

Мог одним ударом кардинально поменять ход чемпионской гонки, но попал в Облякова после обреза армейцев у своих ворот.

9. Клаудиньо («Зенит») — 6,16

Старался что-то придумать в матче с ЦСКА, но все равно не преуспел.

10. Бителло («Динамо») — 6,12

Вышел на замену в середине второго тайма матча с «Балтикой» и помог бело-голубым одержать важнейшую победу.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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