Лидер ФНЛ «Оренбург» потерял очки с «Велесом»

«Велес» и «Оренбург» сыграли вничью в 13-м туре Олимп-ФНЛ — 1:1. Московский клуб занимает четвертое место в таблице, «Оренбург» лидирует, не потерпев ни одного поражения за 13 игр.

В другой встрече «Акрон» одолел «Чертаново» — 1:0.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

13-й тур

«Велес» (Москва) — «Оренбург» — 1:1 (1:0)

Голы: Малания, 5 (1:0). Прудников, 48 (1:1).

«Велес»: Городовой, Котов (Вакулич, 57), Кахидзе, Малания, Климов, Ботака-Иобома, Галоян (Майга, 79), Максименко (Коваленко, 79), Фищенко, Осипов, Баев (Стефанович, 64).

«Оренбург»: Климович, Малых, Мамин, Смирнов, Сиваков, Миронов, Ткачук, Шкофлек (Юсупов, 69), Прудников (Скворцов, 60), Чуканов, Фамейе.

Предупреждения: Баев, 13. Фамейе, 24. Котов, 45. Малых, 46.

Судья: Куликов (Саранск).

4 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Квеквескири, 73.

«Акрон»: Гойло, Морозов, Елеев (Герюгов, 74), Садыков, Жестоков, Газданов (Горбунов, 90+4), Квеквескири (Малаховский, 87), Пьянченко (Киреев, 46), Босов, Чудин, Делькин (Титов, 90).

«Чертаново»: Абаев, Ляхов, Молодняков, Гудков, Надольский (Кондаков, 46), Герчиков, Першин, Тюменцев, Камышев, Молтенинов (Молчанов, 79), Завезен (Рудковский, 83).

Предупреждения: Ляхов, 1. Киреев, 47. Морозов, 69. Босов, 76.

Удаление: Ляхов, 41.

Судья: Амелин (Тула).

4 октября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».