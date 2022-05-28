Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 01:13

Лебеденко рассказал, как ему удается в 39 лет поддерживать форму для игры в основном составе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «Известиям» признался, что пока не знает, сколько будет еще играть. В пятницу форварду исполнилось 39 лет.

— Как вы держите такую форму, что в 39 лет в качестве игрока основного состава помогаете своей команде выйти в РПЛ?

— Это конкуренция со стороны молодых ребят, общение с молодежью. Они меня мотивируют. Это действительно серьезная конкуренция. Неважно, сколько мне лет. Общаясь с ними, чувствую себя на 25.

— Сколько еще собираетесь играть?

— Не знаю. Каждый год продлеваю контракт на сезон. Посмотрим. Главное, что команда вернулась в премьер-лигу.

— Из ваших ровесников кроме вас продолжает играть разве что Юрий Жирков, больше никого не вспомню. Вы что, с ним соревнуетесь, кто позже закончит?

— Нет, мы с ним не соревнуемся. Но если игра приносит удовольствие и здоровье позволяет, то почему не играть? Я ведь с шести лет в футболе.

Источник: https://iz.ru/1340810/aleksei-fomin/s-zhirkovym-ne-sorevnuemsia-kto-pozzhe-zakonchit
Игорь Лебеденко
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Главный герой «Реала» — преступник. Как Бензема шантажировал Вальбуэна интимным видео
Технологичный «Ливерпуль» и олдскульный «Реал». Как собираются выигрывать Лигу чемпионов Клопп и Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин отреагировал на обвинения в адрес экс-директора «Чертанова» Ларина
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости