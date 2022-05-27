Аршавин отреагировал на обвинения в адрес экс-директора «Чертанова» Ларина

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал «СЭ» обвинения в хищении имущества в адрес экс-директора «Чертанова» Николая Ларина.

— Как вы относитесь к «делу Ларина»? Чем оно завершится?

— Отношение неоднозначное. Считаю его одним из двух лучших управленцев детско-юношеских школ, если не лучшим. Человек с большим опытом, прекрасно понимающий футбол, любящий его. Человек, который работает не ради наживы — никогда ни у кого о нем такого мнения не было в футбольных кругах. Он всегда помогал футболу, помогал ребятам. И в последние годы его школа особенно успешна: игроки выходят и выступают на равных в РПЛ.

Может быть, с точки зрения буквы закона он нарушил какие-то формальности — пришлось нарушать их, — чтобы платить достойную зарплату тренерам, чтобы ребята на выезде ели нормальную порцию еды, а не 1/2 или 1/3... Хотелось бы, чтобы все закончилось хорошо. Чтобы Ларин отделался условным сроком. Думаю, вряд ли его оправдают, раз уже все это завертелось. Ну и конечно же, хочется, чтобы он остался в футболе.

Я считаю, что, прежде всего, нужно поменять саму систему, чтобы у тренеров госбюджетных школ были достойные зарплаты, чтобы они могли вывозить детей на турниры и при этом главы школ не думали бы о том, как обеспечить детей всем необходимым. Речь идёт о правильности распределения денежных потоков, чтобы таких нарушений не было и не приходилось бы заводить дела на руководителей школ, — сказал Аршавин.