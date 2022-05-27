Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:05

Аршавин отреагировал на обвинения в адрес экс-директора «Чертанова» Ларина

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал «СЭ» обвинения в хищении имущества в адрес экс-директора «Чертанова» Николая Ларина.

— Как вы относитесь к «делу Ларина»? Чем оно завершится?

— Отношение неоднозначное. Считаю его одним из двух лучших управленцев детско-юношеских школ, если не лучшим. Человек с большим опытом, прекрасно понимающий футбол, любящий его. Человек, который работает не ради наживы — никогда ни у кого о нем такого мнения не было в футбольных кругах. Он всегда помогал футболу, помогал ребятам. И в последние годы его школа особенно успешна: игроки выходят и выступают на равных в РПЛ.

Может быть, с точки зрения буквы закона он нарушил какие-то формальности — пришлось нарушать их, — чтобы платить достойную зарплату тренерам, чтобы ребята на выезде ели нормальную порцию еды, а не 1/2 или 1/3... Хотелось бы, чтобы все закончилось хорошо. Чтобы Ларин отделался условным сроком. Думаю, вряд ли его оправдают, раз уже все это завертелось. Ну и конечно же, хочется, чтобы он остался в футболе.

Я считаю, что, прежде всего, нужно поменять саму систему, чтобы у тренеров госбюджетных школ были достойные зарплаты, чтобы они могли вывозить детей на турниры и при этом главы школ не думали бы о том, как обеспечить детей всем необходимым. Речь идёт о правильности распределения денежных потоков, чтобы таких нарушений не было и не приходилось бы заводить дела на руководителей школ, — сказал Аршавин.

Директор футбольной академии &laquo;Чертаново&raquo; Николай Ларин со&nbsp;спартаковцем Наилем Умяровым. Бывший директор академии «Чертаново» Ларин задержан: что известно на данный момент
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Чертаново
1
0
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Енисее» отреагировали на информацию о возможном переходе Зотова в «Рубин»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости