«Велес» в большинстве победил «Кубань»

«Велес» победил «Кубань» в матче 3-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу команды из Москвы.

Уже на 9-й минуте краснодарцы остались в меньшинстве после прямого удаления полузащитника Игоря Безденежных.

ФНЛ

3-й тур

«Кубань» (Краснодар) — «Велес» (Москва) — 0:2 (0:0)

Голы: Кабахидзе, 51 (0:1). Джикия, 64 — с пенальти (0:2).

«Кубань» (Краснодар): Климович, Эдиев, Гапон, Таказов, Сидоров, Нк.Гиголаев (Логашов, 46), Алейников (Шалаев, 55), Безденежных, Петров (Лобкарев, 78), Абдоков (Гурфов, 56), Козлов (Климов, 55).

«Велес» (Москва): Косаревский, Коротков, Кахидзе, Макеев (Вульфов, 56), Майга, Бацуев (Анисимов, 81), Кертанов, Галоян, Осипов, Джикия, Лопатин (Кабахидзе, 23).

Предупреждения: Лопатин, 18. Таказов, 63.

Удаление: Безденежных, 9.

Судья: Соколов (Воронеж).

25 июля. Краснодар. Стадион «Кубань».