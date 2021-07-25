«Велес» в большинстве победил «Кубань»
«Велес» победил «Кубань» в матче 3-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу команды из Москвы.
Уже на 9-й минуте краснодарцы остались в меньшинстве после прямого удаления полузащитника Игоря Безденежных.
ФНЛ
3-й тур
«Кубань» (Краснодар) — «Велес» (Москва) — 0:2 (0:0)
Голы: Кабахидзе, 51 (0:1). Джикия, 64 — с пенальти (0:2).
«Кубань» (Краснодар): Климович, Эдиев, Гапон, Таказов, Сидоров, Нк.Гиголаев (Логашов, 46), Алейников (Шалаев, 55), Безденежных, Петров (Лобкарев, 78), Абдоков (Гурфов, 56), Козлов (Климов, 55).
«Велес» (Москва): Косаревский, Коротков, Кахидзе, Макеев (Вульфов, 56), Майга, Бацуев (Анисимов, 81), Кертанов, Галоян, Осипов, Джикия, Лопатин (Кабахидзе, 23).
Предупреждения: Лопатин, 18. Таказов, 63.
Удаление: Безденежных, 9.
Судья: Соколов (Воронеж).
25 июля. Краснодар. Стадион «Кубань».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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