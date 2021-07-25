Липецкий «Металлург» сыграл вничью с «Акроном»
В матче 3-го тура чемпионата Олимп ФНЛ сезона-2021/22 «Металлург» и «Акрон» сыграли вничью. Встреча в Химках завершилась со счетом 2:2.
ФНЛ
3-й тур
«Металлург Лп» (Липецк) — «Акрон» (Тольятти) — 2:2 (2:2)
Голы: Арустамян, 18 (1:0). Бабаев, 32 (1:1). Войдель, 36 (2:1). Базелюк, 40 — с пенальти (2:2).
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Титов, Иваньков, Белов, Сазонов, Шаповалов, Иванников (Овчинников, 62), Поярков, Войдель, Арустамян, Кутьин.
«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Сагуткин, Чистяков (Зуев, 72), Палиенко, Босов, Бабаев (Марухин, 72), Песегов, Чудин, Савичев, Базелюк.
Предупреждения: Босов, 8. Чудин, 51. Сагуткин, 75.
Удаление: Сагуткин, 85.
Судья: Анопа (Благовещенск).
25 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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