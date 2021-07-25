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Липецкий «Металлург» сыграл вничью с «Акроном»

19:35
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В матче 3-го тура чемпионата Олимп ФНЛ сезона-2021/22 «Металлург» и «Акрон» сыграли вничью. Встреча в Химках завершилась со счетом 2:2.

ФНЛ

3-й тур

«Металлург Лп» (Липецк) — «Акрон» (Тольятти) — 2:2 (2:2)

Голы: Арустамян, 18 (1:0). Бабаев, 32 (1:1). Войдель, 36 (2:1). Базелюк, 40 — с пенальти (2:2).

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Титов, Иваньков, Белов, Сазонов, Шаповалов, Иванников (Овчинников, 62), Поярков, Войдель, Арустамян, Кутьин.

«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач, Сагуткин, Чистяков (Зуев, 72), Палиенко, Босов, Бабаев (Марухин, 72), Песегов, Чудин, Савичев, Базелюк.

Предупреждения: Босов, 8. Чудин, 51. Сагуткин, 75.

Удаление: Сагуткин, 85.

Судья: Анопа (Благовещенск).

25 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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