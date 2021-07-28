Российский арбитр Шимарыгин пожизненно отстранен от футбола

Комитет по этике РФС пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности российского арбитра Александра Шимарыгина.

«В связи с допущенными судьей Шимарыгиным Александром Николаевичем нарушениями ст. 101, 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Шимарыгину Александру Николаевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности пожизненно», — говорится в тексте решения.

По информации «СЭ», Департамент защиты игры РФС в рамках работы по линии противодействия договорным матчам выяснил, что Шимарыгин, работавший на матчах Олимп-ФНЛ, последние два года активно делал ставки.

Он зарегистрировался под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года он поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Шимарыгин отработал 14 матчей в ФНЛ.