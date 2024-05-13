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Сегодня, 18:55

Миллер поддержал Семака

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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», после поражения «Зенита» от ЦСКА (0:1) на своем поле в матче 28-го тура чемпионата России состоялся короткий разговор между патроном сине-бело-голубых Алексеем Миллером, который присутствовал на трибуне «Газпром Арены», и главным тренером команды из Санкт-Петербурга Сергеем Семаком.

По нашим данным, Миллер выразил 48-летнему специалисту поддержку, о каких-либо санкциях в отношении него или футболистов за неудачу во встрече с армейцами или по итогам сезона в целом речь не шла.

При этом будущее Семака, чей нынешний контракт рассчитан до июня 2025 года, может окончательно определиться к 25 мая — дню, когда невскому клубу исполнится 99 лет, и не зависит от того, какое место займут питерцы в РПЛ-2023/24 и от итога их выступления в национальном Кубке.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что «с Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении договора еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Соглашение подпишем до начала нового сезона».

Сергей Семак. Семак и «Зенит» вместе еще на пять лет. А кто-то сомневался?

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Миллер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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