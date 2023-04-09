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Сегодня, 15:58

«Уфа» уступила «Краснодару-2», потерпев четвертое поражение в последних пяти встречах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Уфа» в гостях проиграла с «Краснодару-2» в матче 26-го тура первой лиги — 0:1.

Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник «быков» Давид Кокоев. На 8-й минуте Джордан Окоронкво не реализовал пенальти.

Уфимцы одержали победу в одном матче из последних пяти в первой лиге. Команда с 24 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Краснодар-2» благодаря победе набрал 21 очко и поднялся с последней строчки.

Россия. ФНЛ. 26-й тур
09 апр, 14:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
1:0
Уфа

1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 26 12 8 6 41-28 44
4
 Енисей 26 11 11 4 34-25 44
5
 Волгарь 26 10 9 7 29-23 39
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 26 6 6 14 25-35 24
17
 Краснодар-2 26 5 6 15 17-41 21
18
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
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7.04 18:00
Волгарь – Рубин
 0 : 0
7.04 20:30
Балтика – Родина
 0 : 0
8.04 10:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 0
8.04 14:00
Велес – Алания
 1 : 2
8.04 16:00
Акрон – Енисей
 1 : 1
8.04 16:00
Арсенал – Кубань
 1 : 2
8.04 16:00
Шинник – Волга
 2 : 2
8.04 16:30
Динамо Мх – КАМАЗ
 1 : 0
9.04 14:00
Краснодар-2 – Уфа
 1 : 0
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