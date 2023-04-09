«Уфа» уступила «Краснодару-2», потерпев четвертое поражение в последних пяти встречах

«Уфа» в гостях проиграла с «Краснодару-2» в матче 26-го тура первой лиги — 0:1.

Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник «быков» Давид Кокоев. На 8-й минуте Джордан Окоронкво не реализовал пенальти.

Уфимцы одержали победу в одном матче из последних пяти в первой лиге. Команда с 24 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Краснодар-2» благодаря победе набрал 21 очко и поднялся с последней строчки.