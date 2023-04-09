«Уфа» уступила «Краснодару-2», потерпев четвертое поражение в последних пяти встречах
«Уфа» в гостях проиграла с «Краснодару-2» в матче 26-го тура первой лиги — 0:1.
Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник «быков» Давид Кокоев. На 8-й минуте Джордан Окоронкво не реализовал пенальти.
Уфимцы одержали победу в одном матче из последних пяти в первой лиге. Команда с 24 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Краснодар-2» благодаря победе набрал 21 очко и поднялся с последней строчки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|26
|12
|8
|6
|41-28
|44
|
4
|Енисей
|26
|11
|11
|4
|34-25
|44
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|26
|7
|13
|6
|28-28
|34
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|26
|6
|6
|14
|25-35
|24
|
17
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|
18
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.04
|18:00
|
Волгарь – Рубин
|0 : 0
|7.04
|20:30
|
Балтика – Родина
|0 : 0
|8.04
|10:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|0 : 0
|8.04
|14:00
|
Велес – Алания
|1 : 2
|8.04
|16:00
|
Акрон – Енисей
|1 : 1
|8.04
|16:00
|
Арсенал – Кубань
|1 : 2
|8.04
|16:00
|
Шинник – Волга
|2 : 2
|8.04
|16:30
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|1 : 0
|9.04
|14:00
|
Краснодар-2 – Уфа
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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