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Сегодня, 18:56

Селюк заявил, что Слуцкого больше не позовут на работу главным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал новое шоу Леонида Слуцкого.

«Зачем Слуцкому это нужно? Видимо, у Слуцкого, как у тренера, все пошло вниз. Тренером его уже вряд ли кто-то куда-то пригласит. Разве что команда ФНЛ. По всей вероятности, Слуцкий решил, что он гуру шоу-бизнеса. Но юмор у него примитивный, солдафонский. Теперь он опустил себя ниже плинтуса во всех сферах, не только в тренерской деятельности. Если родителям и детям его школы показать вот эту белиберду, у них возникнет вопрос: чему он может их научить? Сам Слуцкий никому не интересен. Для того, чтобы привлечь внимания, он использует Дзюбу. И для меня странно, как Артем без разрешения «Локомотива» имеет право выступать в таких странных шоу. С кем я ни разговаривал, все считают, что это возмутительно. Может, они считают, что это весело и смешно, но это грустно. Плакать хочется», — приводит слова Селюка «КП Спорт».

Слуцкий с декабря 2019 года по ноябрь 2022-го возглавлял «Рубин». Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

Футбол
Дмитрий Селюк
Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 26 12 8 6 41-28 44
4
 Енисей 26 11 11 4 34-25 44
5
 Волгарь 26 10 9 7 29-23 39
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.04 18:00
Волгарь – Рубин
 0 : 0
7.04 20:30
Балтика – Родина
 0 : 0
8.04 10:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 0
8.04 14:00
Велес – Алания
 1 : 2
8.04 16:00
Акрон – Енисей
 1 : 1
8.04 16:00
Арсенал – Кубань
 1 : 2
8.04 16:00
Шинник – Волга
 2 : 2
8.04 16:30
Динамо Мх – КАМАЗ
 1 : 0
9.04 14:00
Краснодар-2 – Уфа
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 24 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 24 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
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