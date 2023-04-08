Селюк заявил, что Слуцкого больше не позовут на работу главным тренером

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал новое шоу Леонида Слуцкого.

«Зачем Слуцкому это нужно? Видимо, у Слуцкого, как у тренера, все пошло вниз. Тренером его уже вряд ли кто-то куда-то пригласит. Разве что команда ФНЛ. По всей вероятности, Слуцкий решил, что он гуру шоу-бизнеса. Но юмор у него примитивный, солдафонский. Теперь он опустил себя ниже плинтуса во всех сферах, не только в тренерской деятельности. Если родителям и детям его школы показать вот эту белиберду, у них возникнет вопрос: чему он может их научить? Сам Слуцкий никому не интересен. Для того, чтобы привлечь внимания, он использует Дзюбу. И для меня странно, как Артем без разрешения «Локомотива» имеет право выступать в таких странных шоу. С кем я ни разговаривал, все считают, что это возмутительно. Может, они считают, что это весело и смешно, но это грустно. Плакать хочется», — приводит слова Селюка «КП Спорт».

Слуцкий с декабря 2019 года по ноябрь 2022-го возглавлял «Рубин». Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.