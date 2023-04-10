Руководство «Рубина» планирует встретиться с экс-тренером «Уфы» Рахимовым
Руководство «Рубина» намерено встретиться с Рашидом Рахимовым, чтобы обсудить возможность назначения его главным тренером команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Последним клубом, в котором работал 58-летний тренер, была «Уфа». Рахимов покинул команду в апреле 2021 года.
В данный момент «Рубин» готовится к матчу с «Шинником» под руководством Юрия Уткульбаева, но, как сообщает источник, казанский клуб ведет поиски кандидата на его замену.
«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 47 очков за 26 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|26
|12
|8
|6
|41-28
|44
|
4
|Енисей
|26
|11
|11
|4
|34-25
|44
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|26
|7
|13
|6
|28-28
|34
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|26
|6
|6
|14
|25-35
|24
|
17
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|
18
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|15.04
|00:00
|
Уфа – Акрон
|- : -
|15.04
|00:00
|
Енисей – Балтика
|- : -
|15.04
|00:00
|
КАМАЗ – Велес
|- : -
|15.04
|00:00
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|- : -
|15.04
|00:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|15.04
|00:00
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|15.04
|00:00
|
Рубин – Шинник
|- : -
|15.04
|00:00
|
Волга – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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