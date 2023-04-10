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Сегодня, 13:02

Руководство «Рубина» планирует встретиться с экс-тренером «Уфы» Рахимовым

Алина Савинова
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Руководство «Рубина» намерено встретиться с Рашидом Рахимовым, чтобы обсудить возможность назначения его главным тренером команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Последним клубом, в котором работал 58-летний тренер, была «Уфа». Рахимов покинул команду в апреле 2021 года.

В данный момент «Рубин» готовится к матчу с «Шинником» под руководством Юрия Уткульбаева, но, как сообщает источник, казанский клуб ведет поиски кандидата на его замену.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 47 очков за 26 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/rukovodstvo-rubina-planiruet-vstretitsya-s-rakhimovym-242159/
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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«Уфа» уступила «Краснодару-2», потерпев четвертое поражение в последних пяти встречах
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 26 12 8 6 41-28 44
4
 Енисей 26 11 11 4 34-25 44
5
 Волгарь 26 10 9 7 29-23 39
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 26 6 6 14 25-35 24
17
 Краснодар-2 26 5 6 15 17-41 21
18
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
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34 тур
14.04 19:00
Алания – Волгарь
 - : -
15.04 00:00
Уфа – Акрон
 - : -
15.04 00:00
Енисей – Балтика
 - : -
15.04 00:00
КАМАЗ – Велес
 - : -
15.04 00:00
Нефтехимик – Краснодар-2
 - : -
15.04 00:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
15.04 00:00
Родина – Динамо Мх
 - : -
15.04 00:00
Рубин – Шинник
 - : -
15.04 00:00
Волга – Арсенал
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 24 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 24 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

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