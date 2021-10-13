«Краснодар-2» и «Торпедо» не выявили победителя в матче ФНЛ

Встреча 17-го тура чемпионата Олимп ФНЛ между «Краснодаром-2» и «Торпедо» завершилась вничью. Матч закончился со счетом 1:1.

«Торпедо» сыграло вничью в ФНЛ четвертый раз подряд, команда идет на втором месте с 32 очками после 17 игр. «Краснодар-2» идет на 14-м месте с 20 очками.

ФНЛ

17-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Торпедо» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Самсонов, 19 (0:1). Манелов, 30 (1:1).

«Краснодар-2» (Краснодар): Кокарев, Исаенко, Бородин, Литвинов, Манелов, Якимов, Рейхмен (Кокоев, 53. Пивоваров, 86), Волков, Самко, Олусегун, Апеков (Воротников, 53. Сабуа, 78).

«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Кожемякин, Каплиенко (Седько, 64), Нетфуллин, Адаев, Рязанцев, Султонов (Абдрашитов, 88), Лебеденко.

Предупреждения: Каплиенко, 13. Рязанцев, 14. Исаенко, 52. Манелов, 62. Шумских, 71.

Судья: Цыганок (Владивосток).

13 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 497 зрителей.