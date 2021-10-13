«Оренбург» обыграл «Текстильщик» в матче 17-го тура ФНЛ. В составе оренбургского клуба голами отметились Сычевой и Титков — с пенальти.

«Оренбург» занимает первое место в турнирной таблице с 37 очками. «Текстильщик» (14) располагается на 17-й позиции.

ФНЛ

17-й тур

«Оренбург» — «Текстильщик» (Иваново) — 2:0 (2:0)

Голы: Сычевой, 14 (1:0). Титков, 40 — с пенальти (2:0).

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Малых, Гойкович, Ковалев (Воробьев, 90+1), Эктов, Бреев (Миронов, 67), Титков, Капленко, Прудников (Шаболин, 77), Сычевой (Бидловский, 90+2).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Карпов, Макушкин (Машуков, 46), Обивалин, Горюшкин, Пруцев (Мосейчук, 78), Стеклов, Шведюк (Аванесян, 60), Гогричиани (Н`Диайe, 59), Сергеев.

Предупреждения: Сиваков, 18. Карпов, 30. Сергеев, 69. Хрипков, 80. Стеклов, 87. Мосейчук, 90+1.

Удаление: Сергеев, 74.

Судья: Машлякевич (Москва).

13 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».