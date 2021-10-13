«Томь» и «Олимп-Долгопрудный» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Олимп-Долгопрудный» набрал 21 очко и поднялся в таблице на 12-е место. «Томь» с 19 очками остался на 15-й позиции.

ФНЛ

17-й тур

«Томь» (Томск) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 1:1 (1:0)

Голы: Ставпец, 39 — с пенальти (1:0). Большаков, 64 (1:1).

«Томь» (Томск): Садовский, Климов, Почивалин, Абрамов, Зуйков, Апшацев, Кубышкин, Кирсанов (Антипов, 85), Ставпец (Кудряшов, 84), Гордюшенко, Дмитриев (Корж, 74).

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Никитенков, Кутин, Большаков, Лоуренс, Ада, Бахтияров, Коротаев, Булия (Алексеев, 61), Тарасенко (Балахонцев, 46. Погорелов, 75).

Предупреждения: Бахтияров, 38. Гордюшенко, 63.

Удаление: Бахтияров, 41.

Судья: Чебан (Москва).

13 октября. Томск. Стадион «Труд».