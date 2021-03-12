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Иван Сергеев побил рекорд Кирилла Панченко в ФНЛ

14:20
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в минувшем туре чемпионата Олимп — ФНЛ побил рекорд результативности в одном сезоне, который установил форвард «Динамо» Кирилл Панченко в сезоне-2016/17. В 34 матчах Панченко забил 24 гола. У Сергеева на данный момент 25 голов в 26 играх.

Абсолютный рекорд принадлежит Руслану Мухамедшину из «Мордовии», который в удлиненном переходном сезоне-2011/12 забил 31 гол в 50 матчах.

У нападающего «Крыльев» впереди еще 13 туров, чтобы переписать книгу рекордов ФНЛ.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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