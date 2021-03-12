Иван Сергеев побил рекорд Кирилла Панченко в ФНЛ
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в минувшем туре чемпионата Олимп — ФНЛ побил рекорд результативности в одном сезоне, который установил форвард «Динамо» Кирилл Панченко в сезоне-2016/17. В 34 матчах Панченко забил 24 гола. У Сергеева на данный момент 25 голов в 26 играх.
Абсолютный рекорд принадлежит Руслану Мухамедшину из «Мордовии», который в удлиненном переходном сезоне-2011/12 забил 31 гол в 50 матчах.
У нападающего «Крыльев» впереди еще 13 туров, чтобы переписать книгу рекордов ФНЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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