Бушманов возглавил «Спартак-2»

Российский специалист Евгений Бушманов стал новым главным тренером «Спартака-2», сообщается на официальном сайте клуба.

49-летний тренер сменил на этом посту Романа Пилипчука, который покинул команду 10 марта. Завтра Бушманов проведет первую тренировку с командой на базе в Тарасовке.

Бушманов уже возглавлял «Спартак-2» с мая 2013-го по январь2017 года.

«Спартак-2» занимает 15-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков в 29 матчах.