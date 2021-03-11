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Бушманов возглавил «Спартак-2»

17:50
Евгений Бушманов. Фото "СЭ"
Евгений Бушманов. Фото "СЭ"
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Российский специалист Евгений Бушманов стал новым главным тренером «Спартака-2», сообщается на официальном сайте клуба.

49-летний тренер сменил на этом посту Романа Пилипчука, который покинул команду 10 марта. Завтра Бушманов проведет первую тренировку с командой на базе в Тарасовке.

Бушманов уже возглавлял «Спартак-2» с мая 2013-го по январь2017 года.

«Спартак-2» занимает 15-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков в 29 матчах.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-03-11-yevgeniy_bushmanov_vernulsya_v_spartak-2/

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