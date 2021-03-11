Бушманов возглавил «Спартак-2»
17:50
Российский специалист Евгений Бушманов стал новым главным тренером «Спартака-2», сообщается на официальном сайте клуба.
49-летний тренер сменил на этом посту Романа Пилипчука, который покинул команду 10 марта. Завтра Бушманов проведет первую тренировку с командой на базе в Тарасовке.
Бушманов уже возглавлял «Спартак-2» с мая 2013-го по январь2017 года.
«Спартак-2» занимает 15-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков в 29 матчах.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-03-11-yevgeniy_bushmanov_vernulsya_v_spartak-2/
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