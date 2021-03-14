«Спартак-2» разгромно проиграл «Велесу», «Краснодар-2» и «Чайка» сыграли вничью
Подошли к концу шесть матчей 30-го тура ФНЛ.
«Спартак-2» на выезде проиграл «Велесу» (0:5), «Краснодар-2» и «Чайка» (1:1) сыграли вничью. «Волгарь» оказалась сильнее «Томи» (2:1), «Енисей» на выезде обыграл «Торпедо» (1:0). «Нижний Новгород» переиграл «Шинник» (3:1), «Крылья Советов» обыграли «Иртыш» (3:1).
Олимп — ФНЛ
30-й тур
«Велес» (Москва) — «Спартак-2» (Москва) — 5:0 (2:0)
Голы: Федчук, 13 (1:0). Федчук, 45 (2:0). Баев, 62 (3:0). Баев, 71 (4:0). Родионов, 79 (5:0).
«Велес» (Москва): Овчинников, Климов, Елисеев, Котов, Ботака-Иобома, Майга, Галоян (Кирсанов, 80), Чуканов (Гаракоев, 82), Йосипой (Родионов, 46), Прошляков (Баев, 52), Федчук (Боковой, 74).
«Спартак-2» (Москва): А.Шитов, Ещенко (Воропаев, 46), Гапонов, Дьяков, Оганесян, Игнатов, Ташаев (Мельников, 60), Сунгатулин (Литвинов, 46), Денисов, Маркитесов, Педро Роша (Шильцов, 72).
Предупреждение: Федчук, 73.
Судья: Сафьян (Москва).
14 марта. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Краснодар-2» (Краснодар) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (0:0)
Голы: Леонтьев, 51 (0:1). Апеков, 79 — с пенальти (1:1).
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Ивашин (Иванов, 61), Пелих, Литвинов, Корнюшин, Текучев (Кутовой, 46), Черников, Якимов (Бочко, 81), Халназаров (Сергеев, 63), Воротников, Сабуа (Апеков, 72).
«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Пискунов, Гаджибеков, Хозин, Олейников, Чочиев, Леонтьев, Савичев, Д.Бородин, Хохлачев (Безденежных, 69), Кулишев (Морозов, 84).
Предупреждения: Савичев, 11. Черников, 17. Д.Бородин, 19. Гаджибеков, 30. Текучев, 33. Хохлачев, 34. Корнюшин, 46. Воротников, 60. Леонтьев, 77. Филиппов, 78. Олейников, 86.
Судья: Куликов (Саранск).
14 марта. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 160 зрителей.
«Волгарь» (Астрахань) — «Томь» (Томск) — 2:1 (1:0)
Голы: Николаев, 4 (1:0). Погосов, 63 (2:0). Эннин, 88 (2:1).
«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Бердников, Ведерников, Локтионов, Журавлев, Николаев (Емельянов, 69), Мендель, Павлишин (Агаларов, 77), Болонин (Зенин, 59), Полубояринов (Погосов, 62), Юсупов (Белоус, 60).
«Томь» (Томск): Конюхов, Денисов, Пенчиков, Евсеев, Зуев, Симонян, Талалай, Цикаридзе (Леонов, 46), Эннин, Файзуллин (Андреев, 75), Косарев (Дмитриев, 56).
Предупреждения: Николаев, 44. Болонин, 55. Эннин, 62. Дмитриев, 71. Симонян, 85.
Судья: Силантьев (Самара).
14 марта. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Торпедо М» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1 (0:0)
Гол: Песиков, 67.
«Торпедо М» (Москва): Довбня, Козлов, Евдокимов, Каплиенко, Шкофлек (Кравчук, 47), Рязанцев (Дворецков, 68), Магаль, Адаев (Прошкин, 81), Нетфуллин (Корж, 47), Лебеденко (Кертанов, 73), Баланюк.
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Абрамов, Кичин, Цховребов, Сухомлинов, Иванов (Ломакин, 61), Лескано (Билоног, 74), Зотов, Глушков (Шаболин, 58), Галимов (Песиков, 47. Раздорских, 88), Ланин.
Предупреждения: Кичин, 18. Адаев, 25. Нетфуллин, 31. Корж, 63. Судья: Буланов (Саранск).
14 марта. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
«Шинник» (Ярославль) — «Нижний Новгород» — 1:3 (0:2)
Голы: Попов, 38 (0:1). Султонов, 42 (0:2). Калинский, 73 (0:3). Н.Маляров, 79 (1:3).
«Шинник» (Ярославль): Матюша, Стешин (Дорофеев, 79), Покидышев, Козубаев, Поляков, Игнатович (Носов, 69), Н.Маляров, Зинков, Самойлов (Игнатенко, 69), Сикоев (Самодин, 65), Низамутдинов.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Темников (Зуйков, 86), Каккоев, Гоцук, К.Маляров, Калинский, Сапета (Ставпец, 77), Султонов, Комолов (Шумских, 60), Попов (Гащенков, 66), Момо (Сулейманов, 71).
Предупреждения: Поляков, 8. Стешин, 14. Сапета, 22. Комолов, 32. К.Маляров, 47. Козубаев, 49.
Судья: Кошко (Белореченск).
14 марта. Ярославль. Стадион «Малая арена Шинник».
«Крылья Советов» (Самара) — «Иртыш» (Омск) — 3:1 (2:1)
Голы: Сергеев, 4 — с пенальти (1:0). Горшков, 42 (2:0). Магадиев, 44 (2:1). Зиньковский, 55 (3:1).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Горшков (Полуяхтов, 46), Солдатенков, Зеффан (Кабутов, 81), Чернов, Гацкан (Якуба, 68), Ежов, Зиньковский, Витюгов, Цыпченко (Голенков, 61), Сергеев (Рикарду Алвеш, 78).
«Иртыш» (Омск): Полетаев, Шмыков, Шакуро, Магадиев, Визнович (Шлеермахер, 75), Сычевой (Стефанович, 59), Киреев, Стеклов (Коршунов, 63), Морозов (Пухов, 21), Киселев, Кротов (Подоксенов, 80).
Предупреждения: Гацкан, 45+1. Киселев, 50. Кротов, 63. Чернов, 76. Витюгов, 90+2.
Судья: Турбин (Дмитров).
14 марта. Самара. Стадион «Металлург».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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