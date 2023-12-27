Источник: защитник «Зенита» Касимов перейдет в махачкалинское «Динамо» на правах аренды

Махачкалинское «Динамо» возьмет в аренду с правом выкупа защитника «Зенита» Артема Касимова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, интерес к 20-летнему футболисту также проявлял «Факел».

В нынешнем сезоне Касимов провел 14 матчей за вторую команду «Зенита» во втором дивизионе, забив два мяча. Ранее защитник был заигран в юношеской лиге УЕФА, а также выступал за юношеские сборные России.