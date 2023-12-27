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Источник: защитник «Зенита» Касимов перейдет в махачкалинское «Динамо» на правах аренды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» возьмет в аренду с правом выкупа защитника «Зенита» Артема Касимова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, интерес к 20-летнему футболисту также проявлял «Факел».

В нынешнем сезоне Касимов провел 14 матчей за вторую команду «Зенита» во втором дивизионе, забив два мяча. Ранее защитник был заигран в юношеской лиге УЕФА, а также выступал за юношеские сборные России.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
0
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
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18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
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