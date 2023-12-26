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Дудиев высказал мнение о ситуации со строительством стадиона во Владикавказе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Алании» Аслан Дудиев высказал мнение о ситуации со строительством стадиона во Владикавказе.

«Я не игрок этого клуба, но даже я в шоке: как они до сих пор не достроили стадион? Вот кто мне объяснит — как это возможно? В Осетии кроме футбола и борьбы ничего нет. Как вам не стыдно? Читаешь новости: «На стройке украли триста тонн арматуры». Это же стыдоба. Где патриотизм, о котором говорите? Все через одно место. Жалко парней. Стадиона, который им обещали, просто нет», — приводит слова Дудиева Sport24.

В прошлом сезоне «Алании» не позволили сыграть в стыковых матчах из-за неготовности стадиона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607596-eks-futbolist-alanii-o-stadione-kluba-eto-stydoba-gde-ves-patriotizm
Аслан Дудиев
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
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Ислам Машуков

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