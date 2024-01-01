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Сегодня, 20:03

Источник: «Родина» подпишет бразильского защитника Ориньо

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Родина» подпишет бразильского защитника Ориньо на правах свободного агента, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, 28-летним игроком также интересовались «Химки» и «Торпедо».

Ранее бразилец выступал за «Жувентус», «Сантос», «Понте-Прету», «Флуминенсе», «Оэсте» и минское «Динамо». За последнюю команду он провел 58 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

«Родина» занимает седьмое место по итогам первой части Мелбет-Первой лиги, набрав 28 очков в 20 матчах.

Источник: Чемпионат
Первая лига
ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
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Ислам Машуков

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