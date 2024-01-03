Крижан: «У меня нет большого желания возвращаться в Европу, я получаю удовольствие, живя в России»

Словенский защитник «Родины» Митя Крижан подтвердил, что хотел бы играть в России до конца карьеры.

«Да, я говорил об этом не только агенту, но и семье, девушке, друзьям. У меня нет большого желания возвращаться в Европу, потому что я получаю удовольствие, живя в России. Я в Москве, футбол отличный, зарплаты высокие, особенно если попадешь в Премьер-Лигу. Я чувствую себя комфортно. Мне просто нравится Россия, если я закончу карьеру здесь — отлично. Затем, возможно, вернусь жить в Европу. А может, останусь в России, кто знает», — приводит «РБ Спорт» слова Крижана.

26-летний словенец стал игроком «Родины» в феврале 2023 года. Ранее он выступал за «Браво». В текущем сезоне Крижан провел за «Родину» 15 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.