Хохлов не стал отвечать, останутся ли в «Роторе» Кверквелия и Гогуа

Новый главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» рассказал о том, как будет комплектоваться команда.

— Есть ли у вас состав для решения задачи по выходу в РПЛ? Ведь у многих игроков «Ротора» контракты и арендные соглашения рассчитаны до конца мая.

— Вы правы. Действительно, у многих игроков уже закончились контракты, многие находились в аренде. Сейчас стоит серьезная задача укомплектовать команду.

— Многие считают серьезной проблемой «Ротора» то, что большинство футболистов находятся в аренде. Эту ситуацию надо менять?

— Конечно, хорошо, когда в распоряжении тренера есть игроки, которые соответствуют уровню поставленных задач. Но вы же прекрасно понимаете, что тяжело подобрать футболистов, которые и в ФНЛ победят, и в РПЛ способны заиграть. Не всегда можно договориться, где-то не хватает бюджета клуба. Поэтому порой и приходится брать в аренду. Будем искать...

— Но вы получили от руководства клуба заверение, что селекция «Ротора» позволит вам решить задачу выхода в РПЛ?

— Эта работа будет проводиться сообща. И мы хотим брать футболистов уже с прицелом на РПЛ.

— Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич дал понять, что агент Соломона Кверквелии пытался вмешиваться в его работу и, скорее всего, даже приложил руку к его увольнению. Не боитесь, что вас может постичь та же участь?

— Мы с руководством клуба четко обговорили многие вопросы. На данный момент есть понимание, как будем работать.

— Поясните, пожалуйста.

— Последнее слово в определении состава за мной. А селекцию будем проводить вместе.

— Останутся ли в «Роторе» защитники Кверквелия и Гогуа?

— Все это останется внутри клуба. Я никогда не буду говорить в интервью, кого мы просматриваем, кого хотим оставить, а с кем расстанемся. Есть же корпоративная этика.

(Виталий Айрапетов)