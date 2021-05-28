Хохлов не стал отвечать, останутся ли в «Роторе» Кверквелия и Гогуа
Новый главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» рассказал о том, как будет комплектоваться команда.
— Есть ли у вас состав для решения задачи по выходу в РПЛ? Ведь у многих игроков «Ротора» контракты и арендные соглашения рассчитаны до конца мая.
— Вы правы. Действительно, у многих игроков уже закончились контракты, многие находились в аренде. Сейчас стоит серьезная задача укомплектовать команду.
— Многие считают серьезной проблемой «Ротора» то, что большинство футболистов находятся в аренде. Эту ситуацию надо менять?
— Конечно, хорошо, когда в распоряжении тренера есть игроки, которые соответствуют уровню поставленных задач. Но вы же прекрасно понимаете, что тяжело подобрать футболистов, которые и в ФНЛ победят, и в РПЛ способны заиграть. Не всегда можно договориться, где-то не хватает бюджета клуба. Поэтому порой и приходится брать в аренду. Будем искать...
— Но вы получили от руководства клуба заверение, что селекция «Ротора» позволит вам решить задачу выхода в РПЛ?
— Эта работа будет проводиться сообща. И мы хотим брать футболистов уже с прицелом на РПЛ.
— Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич дал понять, что агент Соломона Кверквелии пытался вмешиваться в его работу и, скорее всего, даже приложил руку к его увольнению. Не боитесь, что вас может постичь та же участь?
— Мы с руководством клуба четко обговорили многие вопросы. На данный момент есть понимание, как будем работать.
— Поясните, пожалуйста.
— Последнее слово в определении состава за мной. А селекцию будем проводить вместе.
— Останутся ли в «Роторе» защитники Кверквелия и Гогуа?
— Все это останется внутри клуба. Я никогда не буду говорить в интервью, кого мы просматриваем, кого хотим оставить, а с кем расстанемся. Есть же корпоративная этика.
(Виталий Айрапетов)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю