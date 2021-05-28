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Хохлов намерен вернуть «Ротор» в РПЛ

14:45
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Новый главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» рассказал, какие перед ним стоят задачи в предстоящем сезоне.

Дмитрий Хохлов.Дмитрий Хохлов: «Ротор» не должен был вылетать в ФНЛ. Теперь надо вернуться"

— Долго думали над предложением «Ротора»?

— Переговоры начались на прошлой неделе. Обсудили разные моменты. В конце концов договорились. Согласился, потому что мне неинтересно тренировать команду, которая не ставит перед собой никаких задач. У «Ротора» же есть амбиции.

— Вернуться в РПЛ?

— Да. Этим меня и привлек этот вариант.

— Неужели после «Динамо» вам не хотелось поработать исключительно в премьер-лиге?

— Варианты в РПЛ были. Но, как я вам уже сказал, мне не совсем интересны команды без особых задач.

— Многие до сих пор сочувствуют «Ротору» из-за его вылета в ФНЛ и возмущены тем, что матч «Уфа» — «Арсенал» начался на два часа позже остальных игры тура...

— Считаю, «Ротор» не должен был вылетать в первую лигу. В некоторых матчах волгоградцам откровенно не везло. Повлияла и ситуация с ковидом... Наверное, этих очков и не хватило. На мой взгляд, «Ротор» несправедливо оказался в ФНЛ. Теперь постараемся вернуться назад.

(Виталий Айрапетов)

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