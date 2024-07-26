«Спартак» купил перспективного вингера. У воспитанника «Зенита» Дмитриева тяжелая судьба
«Спартак» второй день подряд радует своих болельщиков трансферами. Вчера красно-белые официально представили аргентинца Барко, а сегодня стало известно, что состав клуба пополнит 20-летний Игорь Дмитриев из «Урала». Екатеринбургский клуб уже попрощался с молодым вингером, пожелав ему удачи в новом клубе.
«Благодарим Игоря за игру в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы екатеринбуржцев. Трансфер также подтвердил президент клуба Григорий Иванов. Сумма перехода пока неизвестна, Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.
Игорь Дмитриев — футболист с тяжелой судьбой. Остаться без мамы и папы в 19 — непростое испытание, но он с ним справился. А теперь попробует свои силы в «Спартаке».
Сильные спортивные гены
Дмитриев неплохо смотрелся в прошлом сезоне РПЛ, выделялся своей мобильностью и техникой. Правда, с результативностью все не так мощно — в кампании-2023/24 голов не забил, ограничившись двумя результативными передачами. Зато Игорь любит обыгрывать и лезть в штрафную. А еще у него сильные спортивные гены.
Его мать Светлана Лаухова — десятикратная чемпионка России в беге с барьерами, серебряный призер Евро-1998 в помещении и участница Олимпиады-2000. Отец — бывший нападающий сборной СССР, серебряный призер Евро-1988 Сергей Дмитриев. Уроженец Ленинграда, выступал за «Зенит», ЦСКА и «Спартак».
В декабре 2022-го Сергей ушел из жизни в возрасте 58 лет из-за онкологического заболевания. К тому моменту его сын Игорь окончил академию «Зенита» и дебютировал в профессионалах, подписав контракт с «Ленинградцем». А летом 2023-го юный футболист перешел в клуб РПЛ: «Урал» заплатил за него 170 000 евро.
Дмитриев-младший не раз отвечал на вопросы о сравнениях с отцом. Однажды даже привел в пример итальянца Федерико Кьезу.
«Почему на этом нужно делать акцент? Например, у Кьезы отец тоже футболист, играл на высоком уровне. Однако Федерико пригласили в «Ювентус» и сборную Италии за футбольные качества, он классный игрок».
Осенью 2023-го скончалась мама Игоря. Игроку пришлось срочно выехать домой и пропустить матч с «Динамо». Но Дмитриев сумел выстоять после трагедии и уже в следующем туре попал в заявку.
Зачем Дмитриев «Спартаку»?
В РПЛ у Игоря пока нет забитых мячей. В 26 матчах прошлого сезона он отметился лишь двумя результативными передачами. Несмотря на это, вингер получил множество хвалебных отзывов за свою игру. Правда, вряд ли этого достаточно для того, чтобы с ходу залететь в основу «Спартака».
Для чего он понадобился красно-белым? Во-первых, московский клуб получил потенциально сильный актив на годы вперед. Во-вторых, Дмитриев позволит сделать ротацию более качественной — на позиции левого вингера он может составить конкуренцию Зиньковскому и Барко, если Станкович будет использовать аргентинца в этой зоне. Во всяком случае длинная скамейка еще ни одной команде не мешала.
Хотя, учитывая наличие в составе Барко, Зиньковского, Бонгонды и Медины, вполне возможно, что Дмитриев сразу отправится в аренду в другой клуб РПЛ.
Тем не менее Игорь футболист перспективный. Учитывая его гены, это не удивительно. В молодежной сборной России он является одним из лидеров, а в «Спартаке» может стать им уже через несколько лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1