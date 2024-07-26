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«Спартак» купил перспективного вингера. У воспитанника «Зенита» Дмитриева тяжелая судьба

«Спартак» подписал воспитанника «Зенита» Дмитриева
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Игорь Дмитриев в молодежной сборной России.
Фото РФС
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«Спартак» второй день подряд радует своих болельщиков трансферами. Вчера красно-белые официально представили аргентинца Барко, а сегодня стало известно, что состав клуба пополнит 20-летний Игорь Дмитриев из «Урала». Екатеринбургский клуб уже попрощался с молодым вингером, пожелав ему удачи в новом клубе.

«Благодарим Игоря за игру в футболке «Урала». Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы екатеринбуржцев. Трансфер также подтвердил президент клуба Григорий Иванов. Сумма перехода пока неизвестна, Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

Игорь Дмитриев — футболист с тяжелой судьбой. Остаться без мамы и папы в 19 — непростое испытание, но он с ним справился. А теперь попробует свои силы в «Спартаке».

Сильные спортивные гены

Дмитриев неплохо смотрелся в прошлом сезоне РПЛ, выделялся своей мобильностью и техникой. Правда, с результативностью все не так мощно — в кампании-2023/24 голов не забил, ограничившись двумя результативными передачами. Зато Игорь любит обыгрывать и лезть в штрафную. А еще у него сильные спортивные гены.

Его мать Светлана Лаухова — десятикратная чемпионка России в беге с барьерами, серебряный призер Евро-1998 в помещении и участница Олимпиады-2000. Отец — бывший нападающий сборной СССР, серебряный призер Евро-1988 Сергей Дмитриев. Уроженец Ленинграда, выступал за «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

В декабре 2022-го Сергей ушел из жизни в возрасте 58 лет из-за онкологического заболевания. К тому моменту его сын Игорь окончил академию «Зенита» и дебютировал в профессионалах, подписав контракт с «Ленинградцем». А летом 2023-го юный футболист перешел в клуб РПЛ: «Урал» заплатил за него 170 000 евро.

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Дмитриев-младший не раз отвечал на вопросы о сравнениях с отцом. Однажды даже привел в пример итальянца Федерико Кьезу.

«Почему на этом нужно делать акцент? Например, у Кьезы отец тоже футболист, играл на высоком уровне. Однако Федерико пригласили в «Ювентус» и сборную Италии за футбольные качества, он классный игрок».

Осенью 2023-го скончалась мама Игоря. Игроку пришлось срочно выехать домой и пропустить матч с «Динамо». Но Дмитриев сумел выстоять после трагедии и уже в следующем туре попал в заявку.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зачем Дмитриев «Спартаку»?

В РПЛ у Игоря пока нет забитых мячей. В 26 матчах прошлого сезона он отметился лишь двумя результативными передачами. Несмотря на это, вингер получил множество хвалебных отзывов за свою игру. Правда, вряд ли этого достаточно для того, чтобы с ходу залететь в основу «Спартака».

Для чего он понадобился красно-белым? Во-первых, московский клуб получил потенциально сильный актив на годы вперед. Во-вторых, Дмитриев позволит сделать ротацию более качественной — на позиции левого вингера он может составить конкуренцию Зиньковскому и Барко, если Станкович будет использовать аргентинца в этой зоне. Во всяком случае длинная скамейка еще ни одной команде не мешала.

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Хотя, учитывая наличие в составе Барко, Зиньковского, Бонгонды и Медины, вполне возможно, что Дмитриев сразу отправится в аренду в другой клуб РПЛ.

Тем не менее Игорь футболист перспективный. Учитывая его гены, это не удивительно. В молодежной сборной России он является одним из лидеров, а в «Спартаке» может стать им уже через несколько лет.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Игорь Дмитриев (футбол)
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