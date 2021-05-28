Новым председателем совета директоров «Торпедо» стал Сергей Менжинский

«Торпедо» 28 мая на официальном сайте объявило о назначении нового председателя обновленного Совета директоров.

Им стал 49-летний председатель Совета директоров Группы компаний «РЕГИОН» Сергей Менжинский.

«Торпедо» завершило сезон-2020/21 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Олимп — ФНЛ и не вышло в премьер-лигу.