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Новым председателем совета директоров «Торпедо» стал Сергей Менжинский

17:10
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«Торпедо» 28 мая на официальном сайте объявило о назначении нового председателя обновленного Совета директоров.

Им стал 49-летний председатель Совета директоров Группы компаний «РЕГИОН» Сергей Менжинский.

«Торпедо» завершило сезон-2020/21 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Олимп — ФНЛ и не вышло в премьер-лигу.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/42413/

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