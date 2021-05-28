Новым председателем совета директоров «Торпедо» стал Сергей Менжинский
17:10
«Торпедо» 28 мая на официальном сайте объявило о назначении нового председателя обновленного Совета директоров.
Им стал 49-летний председатель Совета директоров Группы компаний «РЕГИОН» Сергей Менжинский.
«Торпедо» завершило сезон-2020/21 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Олимп — ФНЛ и не вышло в премьер-лигу.
Дополнительная информация:
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю