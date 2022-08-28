Слуцкий — о Самошникове: «Нужно дождаться официальных объявлений»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном уходе из команды защитника Ильи Самошникова.
— Почему отсутствует Илья Самошников?
— Нужно дождаться официальных объявлений. Я не думаю, что я вправе объявлять.
Как ранее стало известно «СЭ», 24-летний Самошников в понедельник, 29 августа, пройдет медосмотр. После этого его переход в «Динамо» будет оформлен официально.
Прежде «СЭ» сообщал, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.
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|14
|
3
|Алания
|7
|4
|2
|1
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|14
|
4
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|3
|3
|1
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|12
|
5
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|7
|3
|3
|1
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|12
|
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|3
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|2
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|
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|
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|2
|1
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|7
|
14
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|7
|2
|1
|4
|5-8
|7
|
15
|Велес
|7
|2
|0
|5
|6-11
|6
|
16
|Родина
|7
|1
|3
|3
|6-9
|6
|
17
|Волга
|7
|1
|1
|5
|6-14
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|
18
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|7
|1
|1
|5
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|27.08
|14:00
|
Велес – Кубань
|3 : 1
|27.08
|16:00
|
Акрон – Балтика
|1 : 3
|27.08
|17:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|2 : 1
|27.08
|18:00
|
Шинник – Уфа
|3 : 0
|27.08
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|0 : 1
|27.08
|19:00
|
Алания – Волга
|1 : 2
|27.08
|19:00
|
Краснодар-2 – Динамо Мх
|0 : 1
|28.08
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|
Рубин – КАМАЗ
|1 : 1
|29.08
|20:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
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Ассистенты
ЖК
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|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
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|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
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|К
|Ж
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|1
|2
|
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