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Сегодня, 21:14

Слуцкий — о Самошникове: «Нужно дождаться официальных объявлений»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном уходе из команды защитника Ильи Самошникова.

— Почему отсутствует Илья Самошников?

— Нужно дождаться официальных объявлений. Я не думаю, что я вправе объявлять.

Как ранее стало известно «СЭ», 24-летний Самошников в понедельник, 29 августа, пройдет медосмотр. После этого его переход в «Динамо» будет оформлен официально.

Прежде «СЭ» сообщал, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-igrali-na-uderzhanie-vmesto-togo-chtoby-zabit-vtoroy-gol

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ПСЖ 0
Монако 1
1-й тайм

П1(-1.5)

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14%

1.57

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11%

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ТБ 2.5

25%

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Илья Самошников
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Леонид Слуцкий
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3
 Алания 7 4 2 1 11-6 14
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5
 Динамо Мх 7 3 3 1 6-4 12
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 7-4 11
7
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