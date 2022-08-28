Слуцкий — о Самошникове: «Нужно дождаться официальных объявлений»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном уходе из команды защитника Ильи Самошникова.

— Почему отсутствует Илья Самошников?

— Нужно дождаться официальных объявлений. Я не думаю, что я вправе объявлять.

Как ранее стало известно «СЭ», 24-летний Самошников в понедельник, 29 августа, пройдет медосмотр. После этого его переход в «Динамо» будет оформлен официально.

Прежде «СЭ» сообщал, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.