Самошников в понедельник пройдет медосмотр перед переходом в «Динамо»

Защитник «Рубина» Илья Самошников близок к переходу в «Динамо». Футболист не попал в заявку команды на матч 7-го тура первой лиги против «КАМАЗа».

Как стал известно «СЭ», 24-летний Самошников в понедельник, 29 августа, пройдет медосмотр. После этого сделка будет оформлена официально.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.