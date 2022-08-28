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Сегодня, 16:54

Самошников в понедельник пройдет медосмотр перед переходом в «Динамо»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Рубина» Илья Самошников близок к переходу в «Динамо». Футболист не попал в заявку команды на матч 7-го тура первой лиги против «КАМАЗа».

Как стал известно «СЭ», 24-летний Самошников в понедельник, 29 августа, пройдет медосмотр. После этого сделка будет оформлена официально.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Илья Самошников
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
5
0
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2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
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 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
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 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
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