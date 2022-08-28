Самошников в понедельник пройдет медосмотр перед переходом в «Динамо»
Защитник «Рубина» Илья Самошников близок к переходу в «Динамо». Футболист не попал в заявку команды на матч 7-го тура первой лиги против «КАМАЗа».
Как стал известно «СЭ», 24-летний Самошников в понедельник, 29 августа, пройдет медосмотр. После этого сделка будет оформлена официально.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.
Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|
2
|Спартак
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|
5
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|
6
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
7
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
8
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|
9
|Кр. Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
10
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|
12
|Оренбург
|7
|2
|0
|5
|9-17
|6
|
13
|Н. Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|
16
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|2 : 2
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|1 : 4
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|0 : 4
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|5 : 1
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Михаил Опарин
Ахмат
|2
|1
|0
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