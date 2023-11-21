Калешин: «На меня повлияли Бьелса, Лобановский, Романцев и Бесков»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин назвал специалистов, которые повлияли на его взгляды в футболе.

«Марсело Бьелса, Лобановский, Романцев, Бесков. Их много, практически все наши тренеры, которые имеют глобальное значение не только для российского футбола, но и для мирового», — сказал Калешин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.