«Торпедо» упустило победу над «Родиной» из-за гола на 90+4-й минуте

«Торпедо» сыграло вничью с «Родиной» на своем поле в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Нападающий хозяев Даниил Шамкин открыл счет на 70-й минуте, но форвард гостей Митя Крижан спас свою команду от поражения голом на 90+4-й минуте встречи.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками, «Родина» идет на 7-й строчке с 25 очками.