«Торпедо» упустило победу над «Родиной» из-за гола на 90+4-й минуте
«Торпедо» сыграло вничью с «Родиной» на своем поле в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
Нападающий хозяев Даниил Шамкин открыл счет на 70-й минуте, но форвард гостей Митя Крижан спас свою команду от поражения голом на 90+4-й минуте встречи.
«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками, «Родина» идет на 7-й строчке с 25 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|19
|11
|4
|4
|21-8
|37
|
2
|Тюмень
|19
|10
|5
|4
|28-16
|35
|
3
|Химки
|19
|10
|5
|4
|30-20
|35
|
4
|Акрон
|19
|10
|4
|5
|26-14
|34
|
5
|Арсенал
|19
|8
|8
|3
|24-15
|32
|
6
|Алания
|19
|8
|7
|4
|23-21
|31
|
7
|Родина
|19
|6
|7
|6
|28-19
|25
|
8
|КАМАЗ
|19
|6
|7
|6
|19-18
|25
|
9
|Енисей
|19
|7
|3
|9
|29-27
|24
|
10
|Торпедо
|19
|6
|6
|7
|17-20
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|19
|6
|5
|8
|19-22
|23
|
12
|Шинник
|19
|6
|5
|8
|25-33
|23
|
13
|Нефтехимик
|19
|5
|6
|8
|14-20
|21
|
14
|Ленинградец
|19
|5
|5
|9
|15-22
|20
|
15
|Сокол
|19
|5
|5
|9
|17-32
|20
|
16
|Волгарь
|19
|4
|6
|9
|17-26
|18
|
17
|Черноморец
|19
|3
|9
|7
|17-25
|18
|
18
|Кубань
|19
|4
|5
|10
|14-25
|17
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|2 : 2
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|0 : 1
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|3 : 1
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|0 : 2
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|1 : 1
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|0 : 0
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|0 : 1
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|1 : 4
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
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