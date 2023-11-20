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Сегодня, 21:27

«Торпедо» упустило победу над «Родиной» из-за гола на 90+4-й минуте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Торпедо» сыграло вничью с «Родиной» на своем поле в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Нападающий хозяев Даниил Шамкин открыл счет на 70-й минуте, но форвард гостей Митя Крижан спас свою команду от поражения голом на 90+4-й минуте встречи.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками, «Родина» идет на 7-й строчке с 25 очками.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
20 нояб, 19:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:1
Родина

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
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34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 0 : 2
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 1 : 1
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 0 : 0
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 0 : 1
20.11 17:00
Алания – Химки
 1 : 4
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 1 : 1
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