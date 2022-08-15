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15 августа, 22:22

Гендиректор «Рубина» — о Дзюбе: «Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду»

Владислав Зимагулов
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации с российским нападающим Артемом Дзюбой.

— Были ли разговоры о том, чтобы Дзюба остался в «Рубине»?

— Нет, не было. Дзюба искал себе команду. Он же высокого уровня футболист, который был без команды. Сейчас везде начались и начнутся чемпионаты. А он не в форме. Где он будет тренироваться? Вроде у нас с ним хорошие отношения, в «Ростове» когда он был. По договоренности с тренером он приехал и тренировался. Но я хочу сказать, что он такого уровня игрок. Сразу заметил, что у нас какая-то другая атмосфера с ним. Все по-другому заиграли. На самом деле думаю, что он уйдет заграницу.

— В России его не ждать?

— Не знаю, это же он примет решение. Я не могу сказать. Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду.

— Потянете ли его зарплату?

— Конечно, те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.

— А сам разговор был о том, что он может остаться?

— Да нет, конечно. Он ищет себе клуб. Мне кажется, это некрасиво. Он попросился тренироваться, мы его тут же пустили. А это неэтические какие-то моменты.

33-летний российский форвард в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
3
1
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И В Н П +/- О
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 КАМАЗ 5 4 1 0 8-3 13
2
 Алания 5 3 2 0 8-3 11
3
 Волгарь 5 3 1 1 6-4 10
4
 Рубин 5 2 2 1 9-5 8
5
 Арсенал 5 2 2 1 8-5 8
6
 Балтика 5 2 2 1 8-6 8
7
 Динамо Мх 5 2 2 1 5-4 8
8
 Енисей 5 2 2 1 7-7 8
9
 Кубань 5 2 1 2 6-5 7
10
 Уфа 5 2 1 2 5-6 7
11
 Краснодар-2 5 2 1 2 4-5 7
12
 Нефтехимик 5 1 2 2 4-4 5
13
 Родина 5 1 2 2 4-6 5
14
 Шинник 5 1 2 2 6-8 5
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 9-9 4
16
 Акрон 5 1 1 3 4-8 4
17
 Велес 5 1 0 4 3-8 3
18
 Волга 5 0 1 4 3-11 1
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21.08 00:00
Балтика – Краснодар-2
 - : -
21.08 00:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
21.08 00:00
Уфа – Волгарь
 - : -
21.08 00:00
Енисей – Шинник
 - : -
21.08 00:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
21.08 00:00
Нефтехимик – Велес
 - : -
21.08 00:00
Кубань – Алания
 - : -
21.08 00:00
Родина – Арсенал
 - : -
21.08 00:00
Волга – Рубин
 - : -
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Г
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 4
Артем Делькин

Артем Делькин

Волгарь

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 4
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 3
Рустам Сосранов

Рустам Сосранов

СКА-Хабаровск

 2
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 4 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

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