Гендиректор «Рубина» — о Дзюбе: «Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации с российским нападающим Артемом Дзюбой.

— Были ли разговоры о том, чтобы Дзюба остался в «Рубине»?

— Нет, не было. Дзюба искал себе команду. Он же высокого уровня футболист, который был без команды. Сейчас везде начались и начнутся чемпионаты. А он не в форме. Где он будет тренироваться? Вроде у нас с ним хорошие отношения, в «Ростове» когда он был. По договоренности с тренером он приехал и тренировался. Но я хочу сказать, что он такого уровня игрок. Сразу заметил, что у нас какая-то другая атмосфера с ним. Все по-другому заиграли. На самом деле думаю, что он уйдет заграницу.

— В России его не ждать?

— Не знаю, это же он примет решение. Я не могу сказать. Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду.

— Потянете ли его зарплату?

— Конечно, те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.

— А сам разговор был о том, что он может остаться?

— Да нет, конечно. Он ищет себе клуб. Мне кажется, это некрасиво. Он попросился тренироваться, мы его тут же пустили. А это неэтические какие-то моменты.

33-летний российский форвард в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским «Рубином».