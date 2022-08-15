Гендиректор «Рубина» — о Дзюбе: «Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду»
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о ситуации с российским нападающим Артемом Дзюбой.
— Были ли разговоры о том, чтобы Дзюба остался в «Рубине»?
— Нет, не было. Дзюба искал себе команду. Он же высокого уровня футболист, который был без команды. Сейчас везде начались и начнутся чемпионаты. А он не в форме. Где он будет тренироваться? Вроде у нас с ним хорошие отношения, в «Ростове» когда он был. По договоренности с тренером он приехал и тренировался. Но я хочу сказать, что он такого уровня игрок. Сразу заметил, что у нас какая-то другая атмосфера с ним. Все по-другому заиграли. На самом деле думаю, что он уйдет заграницу.
— В России его не ждать?
— Не знаю, это же он примет решение. Я не могу сказать. Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду.
— Потянете ли его зарплату?
— Конечно, те деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну. Поэтому я говорю, что упаду.
— А сам разговор был о том, что он может остаться?
— Да нет, конечно. Он ищет себе клуб. Мне кажется, это некрасиво. Он попросился тренироваться, мы его тут же пустили. А это неэтические какие-то моменты.
33-летний российский форвард в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским «Рубином».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|КАМАЗ
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Алания
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
3
|Волгарь
|5
|3
|1
|1
|6-4
|10
|
4
|Рубин
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|
5
|Арсенал
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
6
|Балтика
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|
7
|Динамо Мх
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
8
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
9
|Кубань
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Уфа
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|
11
|Краснодар-2
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
12
|Нефтехимик
|5
|1
|2
|2
|4-4
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Шинник
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Велес
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
18
|Волга
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|21.08
|00:00
|
Балтика – Краснодар-2
|- : -
|21.08
|00:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|21.08
|00:00
|
Уфа – Волгарь
|- : -
|21.08
|00:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|21.08
|00:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|21.08
|00:00
|
Нефтехимик – Велес
|- : -
|21.08
|00:00
|
Кубань – Алания
|- : -
|21.08
|00:00
|
Родина – Арсенал
|- : -
|21.08
|00:00
|
Волга – Рубин
|- : -
|Г
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Василий Алейников
СКА-Хабаровск
|4
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|4
|
|
Артем Делькин
Волгарь
|3
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|4
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|
|
Рустам Сосранов
СКА-Хабаровск
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|4
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|4
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0