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Сегодня, 14:26

Генеральный директор «Черноморца» опроверг конфликт с болельщиками из-за подорожания сезонных абонементов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко опроверг конфликт с болельщиками из-за подорожания сезонных абонементов.

«У нас с болельщиками все в порядке. Нас все поддерживают, а сомнительную историю раздул один человек в Telegram-канале, не хочу его рекламировать. Товарищ Смирнов писал всякие гадости и доносил ложную информацию по ценам на сезонные абонементы. Он даже не наш болельщик и конфликтует с другими клубами. Детские абонементы на 17 игр стоят 500 рублей, студенческие и на фанатский сектор по 1000 рублей. На центре легендарное место организации «Синий Туман» стоит 10 000 рублей. Какой-то провокатор хочет получить лучшие места на стадионе за 50 рублей. Это неправильно. С выходом в Футбольную национальную лигу клуб хочет зарабатывать и стать самостоятельным, и ни сидеть на шее у губернатора. Для этого мы улучшили условия на стадионе, появились новые кресла, в VIP-зоне можно смотреть матчи по мониторам. К нам приезжала не одна комиссия на проверку. Для болельщиков делаем различные развлечения у стадиона, в городе, чтобы в день матча был настоящий праздник. Почему мы не пускаем всех болельщиков на открытую тренировку? Это тоже ложь! Все владельцы абонементов, любой категории могут посещать открытые тренировки «Черноморца» и контрольные игры в межсезонье», — приводит слова Климко Life.ru.

«Черноморец» обеспечил себе участие в Первой лиге в сезоне-2023/24, команда заняла первое место в группе 1 Второй лиги.

Источник: https://legalbet.ru/news/generalnij-direktor-chernomortca-o-konflikte-s/
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Первая лига
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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