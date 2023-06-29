«Алания» вступила в борьбу с «Факелом» за нападающего Караева

Форвард Давид Караев с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Алании», сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что с игроком вел переговоры «Факел», однако в борьбу за Караева вмешались владикавказцы. По информации источника, нападающий отказал воронежскому клубу.

В прошедшем сезоне РПЛ 28-летний футболист выступал за «Торпедо», в составе которого провел 29 матчей, забил 2 гола и отметился 3 результативными передачами. 27 июня московский клуб сообщил о расторжении контракта с Караевым по обоюдному согласию.

По итогам сезона-2022/23 «Алания» заняла 3-е место в турнирной таблице первой лиги, однако команда не получила лицензию для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона в родном городе.