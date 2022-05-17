Гендиректор «Факела» Асхабадзе высказался о возможном выходе «Торпедо» в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал информацию о досрочном выходе «Торпедо» в РПЛ.

«Поздравление Торпедо? Я позвонил коллегам в ФНЛ и РПЛ и сказал, что надо учить матчасть. Так делать нельзя. После этого все удалили все. Бывает. Не помню, чтобы до последнего тура математически у трех команд могло быть равное количество очков», — сказал Асхабадзе.

После 37 матчей «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице (74 очка). На втором месте «Оренбург» (73 очка), на третьем «Факел» — 71 очко. В заключительном туре московский клуб сыграет против «Кубани», матч состоится 21 мая в Москве.

В случае равенства очков у «Торпедо», «Оренбурга» и «Факела» — по 74 — москвичи уступят обеим командам по числу побед.