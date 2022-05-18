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Асхабадзе: «Бюджет «Факела» — порядка 300 миллионов рублей»

Асхабадзе заявил, что бюджет «Факела» составляет 300 миллионов рублей
Роман Шишов
Корреспондент
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Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о бюджете клуба и трансферах в летний период. В настоящий момент воронежцы борются за выход в РПЛ.

— Есть ли ясность по бюджету на будущий год? Он будет увеличен?

— У нас есть ясность в том плане, что имеем подписанные контракты с некоторыми партнерами плюс помощь, которую оказывает область. Ведем расчеты, исходя из того, в какой лиге будем играть. Если остаемся в ФНЛ, бюджет не изменится. Если в РПЛ, то я не знаю порядка распределения средств от коммерческих доходов лиги.

— Какой у вас сейчас бюджет?

— Один из средних в лиге — порядка 300 миллионов рублей.

— Учитывая ваш опыт работы в «Спартаке», летом попытаетесь взять игроков из системы этого клуба?

— Куда, в ФНЛ?

— Если окажетесь в РПЛ?

— Если окажемся в РПЛ, можем рассматривать любых игроков из любых команд. Но это не должно идти в ущерб клубу. Ситуация экономическая сложная, и должно совпасть несколько условий. Если это игрок в аренде, мы его готовы развивать и затем иметь процент с будущей продажи, то рассматриваем. Если это просто аренда, это вряд ли интересно.

— То есть на трансферы у вас ноль?

— Ноль. Даже если выходим в РПЛ, у нас по уставной деятельности, которая утверждена Наблюдательным советом во главе с губернатором, у нас стоит ноль. Если только мы заработаем много денег на коммерции, возможно, мы их потратим на трансферы. Но я точно 10 раз подумаю, чтобы эти деньги потратить на трансферы, а не на что-то другое, связанное с развитием.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-ashabadze-kakoj-byudzhet-u-fakela-skol-ko-u-kluba-deneg-na-transfery/
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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