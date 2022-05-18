Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о бюджете клуба и трансферах в летний период. В настоящий момент воронежцы борются за выход в РПЛ.

— Есть ли ясность по бюджету на будущий год? Он будет увеличен?

— У нас есть ясность в том плане, что имеем подписанные контракты с некоторыми партнерами плюс помощь, которую оказывает область. Ведем расчеты, исходя из того, в какой лиге будем играть. Если остаемся в ФНЛ, бюджет не изменится. Если в РПЛ, то я не знаю порядка распределения средств от коммерческих доходов лиги.

— Какой у вас сейчас бюджет?

— Один из средних в лиге — порядка 300 миллионов рублей.

— Учитывая ваш опыт работы в «Спартаке», летом попытаетесь взять игроков из системы этого клуба?

— Куда, в ФНЛ?

— Если окажетесь в РПЛ?