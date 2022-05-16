Евсеев: «Вернули «Шинник» в лучшую лигу мира»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал пост, посвященный выходу команды в ФНЛ.

«Шинник» вернулся! Пока в ФНЛ. За сезон вернули команду в лучшую лигу мира. Спасибо всем, кто причастен. Всем, кто болел за нас. С победой, Ярославль!» — написал Евсеев в соцсетях.

«Шинник» за 4 тура до финиша досрочно гарантировал себе первое место в ФНЛ-2. Со следующего сезона команда будет выступать в ФНЛ.