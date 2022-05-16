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Сегодня, 22:15

Евсеев: «Вернули «Шинник» в лучшую лигу мира»

Евсеев поделился эмоциями от выхода «Шинника» в ФНЛ
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Евсеев.
Фото личные соцсети Вадима Евсеева

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал пост, посвященный выходу команды в ФНЛ.

«Шинник» вернулся! Пока в ФНЛ. За сезон вернули команду в лучшую лигу мира. Спасибо всем, кто причастен. Всем, кто болел за нас. С победой, Ярославль!» — написал Евсеев в соцсетях.

«Шинник» за 4 тура до финиша досрочно гарантировал себе первое место в ФНЛ-2. Со следующего сезона команда будет выступать в ФНЛ.

Вадим Евсеев
ФНЛ
ФК Шинник
ПФЛ
2
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