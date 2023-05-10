Гаджиев высказался о том, что «КАМАЗ» просит РФС присудить махачкалинскому «Динамо» техническое поражение

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что «КАМАЗ» просит РФС присудить дагестанскому клубу техническое поражение.

«КАМАЗ» просит присудить техническое поражение махачкалинскому «Динамо», но КДК будет рассматривать. Не буду отвечать правильно ли просит клуб из Набережных Челнов или нет, все ли в порядке или нет, не хочу отвечать на эти вопросы. В случае принятия решения не в пользу «Динамо» Махачкала у нас будут вопросы по игре с «Уфой» и с «КАМАЗом», мы будем оспаривать. У нас есть на это основания», — сказал цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

«КАМАЗ» обратил внимание КДК РФС на то, что в матче 26-го тура первой лиги (0:1) на поле в составе махачкалинского клуба не было игрока 2001 года и младше, что установлено регламентом турнира.

На данный момент «Динамо» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 43 очка. «КАМАЗ» идет на 13-й позиции, набрав 38 очков.