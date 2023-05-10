Андрей Канчельскис: «Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об отставке Леонида Слуцкого из казанского «Рубина».

«Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона первой лиги? Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в «Рубин» изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев. После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть — доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Также он поделился мнением о перспективах дальнейшей работы российского тренера.

«Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, все зависит от задач клуба», — добавил специалист.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Слуцкий также работал в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Рубине», «Халл Сити», «Витессе» и других клубах.