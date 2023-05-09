Самошников: «Никак не могу оценить назначение Рахимова в «Рубин»

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о работе под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова.

«Что уже изменил Рахимов в «Рубине»? Думаю, лучше этот вопрос задать ему. Никак не могу оценить его назначение, его работу. Не хочу комментировать работу тренера», — цитирует «РБ Спорт» Самошникова.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 59 очков за 30 туров.