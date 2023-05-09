Самошников: «Никак не могу оценить назначение Рахимова в «Рубин»
Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о работе под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова.
«Что уже изменил Рахимов в «Рубине»? Думаю, лучше этот вопрос задать ему. Никак не могу оценить его назначение, его работу. Не хочу комментировать работу тренера», — цитирует «РБ Спорт» Самошникова.
«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 59 очков за 30 туров.
Источник: РБ Спорт
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|9
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|10
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|
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|30
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|11
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|38
|
14
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|30
|8
|9
|13
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|33
|
15
|Велес
|30
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|6
|16
|30-46
|30
|
16
|Уфа
|30
|7
|7
|16
|31-40
|28
|
17
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|30
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|
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|12.05
|18:00
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|13.05
|00:00
|
Алания – Краснодар-2
|- : -
|13.05
|00:00
|
Уфа – Енисей
|- : -
|13.05
|00:00
|
Велес – СКА-Хаб.
|- : -
|13.05
|00:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|13.05
|00:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|13.05
|00:00
|
Волга – Балтика
|- : -
|13.05
|00:00
|
Волгарь – Арсенал
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|14.05
|00:00
|
Кубань – Динамо Мх
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|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
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|
|
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|
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Артур Галоян
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