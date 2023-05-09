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Сегодня, 13:03

Самошников: «Никак не могу оценить назначение Рахимова в «Рубин»

Мария Гусева
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Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о работе под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова.

«Что уже изменил Рахимов в «Рубине»? Думаю, лучше этот вопрос задать ему. Никак не могу оценить его назначение, его работу. Не хочу комментировать работу тренера», — цитирует «РБ Спорт» Самошникова.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 59 очков за 30 туров.

Источник: РБ Спорт
Илья Самошников
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 16 13 1 51-25 61
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 10 9 23-23 43
7
 Родина 30 11 9 10 34-35 42
8
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
9
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
10
 Акрон 30 8 15 7 30-32 39
11
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
12
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
13
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
14
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
16
 Уфа 30 7 7 16 31-40 28
17
 Волга 30 5 11 14 21-38 26
18
 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
13.05 00:00
Алания – Краснодар-2
 - : -
13.05 00:00
Уфа – Енисей
 - : -
13.05 00:00
Велес – СКА-Хаб.
 - : -
13.05 00:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
13.05 00:00
Рубин – Акрон
 - : -
13.05 00:00
Волга – Балтика
 - : -
13.05 00:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
14.05 00:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 28 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 27 1 9
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