Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:09

Барков: «Лучше из Таджикистана летать в Индию, чем из Хабаровска в Калининград»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Балтики» Дмитрий Барков, ранее выступавший за таджикистанский «Истиклол» и «СКА-Хабаровск», рассказал о сложностях длинных перелетов.

— Противники перехода [в АФК] в РФС говорят о длинных переездах. Ты летал из Душанбе в Индию и на Филиппины. Но и в России у тебя богатый опыт, ведь ты играл и в Хабаровске, и в Калининграде. Где летать труднее?

— Сам полет из Душанбе на Филиппины не очень длительный, — цитирует Metaratings.ru Баркова. — Зато мы долго ждали пересадки в Эмиратах — примерно 9 часов. Само ожидание убивало, потому что мы сидели в аэропорту все это время. Но дорога из Хабаровска в Калининград еще хуже. Мне после двух лет игры в Хабаровске уже никакие полёты не страшны, я их вообще не чувствую. Хабаровск и ФНЛ в этом плане беспощадны, особенно когда были «тройники». Три перелета за семь дней — жесть. Лучше в Индию летать из Таджикистана, чем из Хабаровска в Калининград. Я до сих пор удивляюсь, как я смог там пережить два года.

Барков выступал за «СКА-Хабаровск» с 2020 по 2022 год. За «Истиклол» форвард играл в 2017 году.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Балтика
0
Читайте также
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Команда Загитовой обыграла команду Валиевой на Кубке Первого канала
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья
В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова
В Германии оценили русские шутки о Шольце
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уфа» урегулировала спор с голкипером Александром Беленовым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости