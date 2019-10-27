«Факел» переиграл «Чайку». Эта первая победа Владимира Бесчастных в ФНЛ

В матче чемпионата Олимп-ФНЛ «Факел» на выезде победил «Чайку» со счетом 1:0. Эта победа стала первой для команды под руководством нового главного тренера Владимира Бесчастных. До этого воронежский клуб потерпел два поражения с общим счетом 2:11.

Олимп — ФНЛ

20-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Факел» (Воронеж) — 0:1 (0:1)

Гол: Петрусев, 42 — с пенальти.

«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Гогличидзе, Бычков, Вяткин, Васильев, Коржунов (Шайморданов, 58), Безденежных (Машнев, 74), Леонтьев, Карташов, Белоус (Хохлачев, 46), Коротаев (Подбельцев, 59).

«Факел» (Воронеж): Ермаков, Микушин, Смирнов, Красильниченко, Брызгалов, Мастерной, Петрусев (Пухов, 80), Букия (Дмитриев, 69), Косянчук, Мазуров (Корян, 56. Хлебородов, 90+2), Гладышев.

Предупреждения: Коротаев, 21. Безденежных, 25. Вяткин, 32. Микушин, 39. Гогличидзе, 56. Петрусев, 61. Ермаков, 80. Дмитриев, 90+2.

Судья: Кошко (Белореченск).

27 октября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».