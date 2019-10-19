«Енисей» вырвал победу у «Луча» благодаря пенальти на 93-й минуте
«Енисей» вырвал победу у «Луча» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Единственный мяч красноярцы провели в добавленное время с пенальти.
Победа позволила «Енисею» покинуть зону вылета и подняться на 14-ю строчку. «Луч» идет 13-м.
В другой встрече «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Томью» и упустил шанс временно догнать по очкам «Нефтехимик», идущий в зоне «стыков».
Первенство России
Олимп — ФНЛ
18-й тур
«Луч» (Владивосток) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1 (0:0)
Гол: Комков, 90+3 — с пенальти.
«Луч»: М.Пономаренко, Марущак, Насадюк, Степанец, Катрич (Саламатов, 82), С.Пономаренко, Абазов, Носов, Макаренко (Кротов, 52), Гордиенко (Квеквескири, 71), Алиев (Кутьин, 58).
«Енисей»: Филиппов, Рожков, Клещенко, Ужгин (Песиков, 78), Мильдзихов, Савичев, Ломакин (Харитонов, 59), Хубулов (Комков, 67), Ланин (Иванов, 74), Семакин, Лескано (Делькин, 46).
Предупреждения: Насадюк, 35. Макаренко, 52. Ланин, 57. Мильдзихов, 66.
Судья: Амелин (Тула).
19 октября. Владивосток. Стадион «Динамо».
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Томь» (Томск) — 1:1 (1:1)
Голы: Кузьмичев, 6 (1:0). Казанков, 29 (1:1).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Шляков, Матвийчук, Зайцев, Суслов, Оанча (Сато, 46), Гаджимурадов, Камилов, Малеев (Труфанов, 82), Кузьмичев (Эльмурзаев, 58), Брагин (Базелюк, 46).
«Томь»: Вавилин, Каленкович, Горбатюк (Шумских, 9), Каккоев, Эдиев (Лисинков, 86), Пенчиков, Казанков (Мануйлов, 67), Сасин (Плетнев, 59), Калинский, Шалаев, Тлупов.
Предупреждения: Шляков, 30. Брагин, 32. Зайцев, 40. Сасин, 52. Плетнев, 61. Каленкович, 62. Эдиев, 65. Каккоев, 90+2.
Удаление: Шляков, 54.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
19 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/