«Енисей» объявил о назначении на пост спортивного директора экс-скаута «Зенита» Евменова
13:44
Футбольный клуб «Енисей» на официальном сайте объявил на назначении Антона Евменова на пост спортивного директора клуба. Ранее он работал на этой же должности в ЦСКА и был шеф-скаутом «Зенита».
«Мы рады приветствовать Антона Евменова в «Енисее», желаем успешной и плодотворной работы на благо красноярского футбола!» — говорится на сайте красноярского клуба.
Петербургский клуб Евменов покинул в октябре 2020 года, когда был уволен весь селекционный отдел «Зенита».
После 26 туров ФНЛ «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов.
Дополнительная информация:
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/tpost/dyfceeu3b1-eks-skaut-zenita-i-tsska-teper-v-enisee
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