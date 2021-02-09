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«Енисей» объявил о назначении на пост спортивного директора экс-скаута «Зенита» Евменова

13:44

Футбольный клуб «Енисей» на официальном сайте объявил на назначении Антона Евменова на пост спортивного директора клуба. Ранее он работал на этой же должности в ЦСКА и был шеф-скаутом «Зенита».

«Мы рады приветствовать Антона Евменова в «Енисее», желаем успешной и плодотворной работы на благо красноярского футбола!» — говорится на сайте красноярского клуба.

Петербургский клуб Евменов покинул в октябре 2020 года, когда был уволен весь селекционный отдел «Зенита».

После 26 туров ФНЛ «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов.

Дополнительная информация:

https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/tpost/dyfceeu3b1-eks-skaut-zenita-i-tsska-teper-v-enisee

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