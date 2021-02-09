Экс-глава селекции в «Зените» и ЦСКА может стать спортивным директором «Енисея»

Экс-глава селекционного отдела «Зенита» и ЦСКА Антон Евменов претендует на пост спортивного директора «Енисея», информирует Sibnovosti.ru. Как отмечается, назначение вполне вероятно, в том числе и потому, что Евменов родом из Красноярска, он сын известных красноярских адвокатов.

После заключения контракта с «Енисеем» ему предстоит открывать новые для себя горизонты, так как раньше он занимался селекцией в клубах премьер-лиги и был заточен на международный рынок.

Напомним, что предыдущий спортивный директор «Енисея» Денис Петровский, при работе которого красноярский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу, в настоящее время работает в Сочи и занимается «Формулой-1».