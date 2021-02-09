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Экс-глава селекции в «Зените» и ЦСКА может стать спортивным директором «Енисея»

08:19
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Экс-глава селекционного отдела «Зенита» и ЦСКА Антон Евменов претендует на пост спортивного директора «Енисея», информирует Sibnovosti.ru. Как отмечается, назначение вполне вероятно, в том числе и потому, что Евменов родом из Красноярска, он сын известных красноярских адвокатов.

После заключения контракта с «Енисеем» ему предстоит открывать новые для себя горизонты, так как раньше он занимался селекцией в клубах премьер-лиги и был заточен на международный рынок.

Напомним, что предыдущий спортивный директор «Енисея» Денис Петровский, при работе которого красноярский клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу, в настоящее время работает в Сочи и занимается «Формулой-1».

Дополнительная информация:

https://krsk.sibnovosti.ru/sport/390961-na-post-sportivnogo-direktora-fk-enisey-pretenduet-anton-evmenov-iz-tsska-i-zenita

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