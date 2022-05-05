«Енисей» не намерен отпускать футболистов после успешного выступления в БЕТСИТИ Кубке России

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал «СЭ» интерес к игрокам красноярского клуба после выступления в БЕТСИТИ Кубке России.

— Ваши ребята хорошо себя проявили в Кубке России. Наверняка, к кому-то из них уже пригляделись клубы РПЛ. Есть ли предложения?

— Знаю, что ко многим футболистам «Енисея» появился интерес со стороны клубов Премьер-Лиги. Но прежде всего к этим игрокам есть интерес со стороны нашего клуба. За счет общей командной работы у нас расцветают футболисты. Когда я стал директором, поставил задачу, чтобы каждый сотрудник нашего клуба — футболист, тренер, менеджер — должен развиваться. Интерес к ребятам, конечно же, есть, но и с нашей стороны он есть.

— Если «Енисей» выходит в РПЛ, будет ли клуб готов отпустить своих ведущих игроков?

— Могу сказать, что сначала надо выйти в РПЛ, а потом уже что-то думать, но отпускать мы бы никого не хотели, потому что дорожим каждым игроком.

— СМИ очень часто пишут об интересе к Андрею Окладникову. Есть ли какая-то конкретика?

— Это пока конфиденциальная информация. В этом интересе всегда три стороны: клубы и футболист.

22-летний Окладников в БЕТСИТИ Кубке России забил 3 гола в матчах против «Локомотива» и «Рубина». Также на счету форварда 6 голов в 18 играх ФНЛ.

«Енисею» 11 мая предстоит сыграть против «Спартака» в полуфинале турнира. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.