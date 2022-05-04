В РФС хотят ввести ВАР в ФНЛ со следующего сезона

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о планах по внедрению системы ВАР в ФНЛ. По его словам, пока нет окончательного решения, кто будет провайдером этих услуг.

«Я надеюсь, что получится его ввести уже в следующем сезоне. Ну, или мини-ВАР, нам бы это очень помогло и в плане подготовки судей, — цитирует Каманцева «Чемпионат». — Они были бы лучше натренированы для работы в РПЛ. А накал части матчей ФНЛ вполне соответствует уровню РПЛ. Особенно сейчас, когда команды ФНЛ стали больше заинтересованы подняться в РПЛ из-за нового ТВ-контракта. Какие сложности с внедрением ВАР в ФНЛ?».

По словам Каманцева, важно, чтобы стадион позволял использовать технологию (освещение, высота трибун и прочее). Он должен быть подключен к широкополосной линии интернета, если работа идет через ВАР-центр, иметь двойное резервирование по электричеству".

Каманцев также подчеркнул, что клубы должны быть готовы платить за ВАР.

«Это чувствительные суммы для клубов: речь идет как о крупных разовых инвестициях в оборудование, так и о постоянных расходах на логистику, обучение и собственно судейство. Реально ли успеть все сделать уже к следующему сезону? Нужно все посчитать, предоставить клубам расчеты и потом нести за это ответственность. У нас пока нет окончательного решения, кто будет провайдером этих услуг», — сказал он.

Каманцев высказал надежду, что в следующем сезоне какое-то количество матчей ФНЛ будет с ВАР.

«Видимо, не с первого тура. Технологически мы готовы это делать хоть сейчас. Мы же это делаем на матчах Кубка России. Тут вопрос регламента. Клубы должны согласиться, что ВАР будет на каком-то количестве матчей. Учитывая количество судей, одна игра в туре не проблема. А вот если несколько матчей в туре ФНЛ, то у нас уже возникает затык», — заключил Каманцев.