В «Енисее» сообщили о подаче заявки на лицензирование клуба для выступления в РПЛ

Директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ» о лицензировании клуба в преддверии окончания сезона ФНЛ.

— Раз уж говорим о потенциальном появлении клуба в РПЛ, проходит ли он лицензирование?

— Да, мы проходим. Могу сказать, что он под лицензирование, но осталось устранить только несколько недочетов. А так, он подходит.

— Была ли это заявка на лицензию на РПЛ или на ФНЛ?

— На РФС-1, эта заявка в том числе и на Премьер-лигу.

— Может, вам уже стало известно, что по поводу моратория на вылет и переходным матчам? Или пока все так и осталось, как и говорилось ранее?

— Про мораторий на вылет, расширение пока 100% информации нету, но мы и не думаем об этом. Мы двигаемся от матча к матчу, следующая игра у нас в Краснодаре, поэтому прежде всего рассчитываем на свои силы.

«Енисей» идет на четвертом месте турнирной табилцы ФНЛ с 60 очками.

11 мая предстоит сыграть против «Спартака» в полуфинале турнира. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.